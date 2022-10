Ferdinand Griessner ist neuer ÖVP-Stadtrat in Gloggnitz

Mit Ferdinand Griessner hat die Gloggnitzer ÖVP einen neuen Stadtrat. Die Neubesetzung wurde notwendig, nachdem sich Friedrich Wernhart aus der Politik zurückgezogen hatte.

Unternehmer und Stadtmarketingobmann Ferdinand Griessner ist seit 2020 im Gemeinderat. „Ich bin überzeugt, dass man gemeinsam mehr erreichen kann und daher freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit“, erklärt Griessner, der die Agenden Wohnungen, Liegenschafts- und Agrarangelegenheit verantworten wird.

Wenn es notwendig sei, will sich Griessner auch kritisch zu Wort melden. „Die Gemeindeführung bekommt mit mir aber sicherlich auch einen aufmerksamen, kritischen und gewissenhaften Beobachter und ich werde mich auch nicht scheuen, bei offensichtlichen Fehlentwicklungen meine Einwände klar zu positionieren“, so Griessner. Und da der Antrag zum Ankauf der „Mondi-Gründe“ in sein Ressort fiel, will sich Griessner auch dafür einsetzen, dass der Plan für eine zeitgemäße Unterkunft für die Feuerwehr umgesetzt wird.

