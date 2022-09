Bauernkammer Neunkirchen hat einen neuen Chef

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Christoph Edelhofer weiß, wovon er spricht. Der neue Leiter der Bezirksbauernkammer in Neunkirchen ist nämlich selbst praktizierender Landwirt: 2015 hat er den Betrieb in Hollenthon (Bezirk Wiener Neustadt-Land) von seinen Eltern übernommen, seitdem führt er ihn mit Frau Sabine.

Abseits dessen begann der 28-Jährige im Jahr 2014 als Pflanzenbauberater bei der Landwirtschaftskammer. Zunächst als Karenzvertretung, wurde er im Juli 2021 fix Kammersekretär in Wiener Neustadt – eine Aufgabe, die er nach der anstehenden Pensionierung von Martin Weihs nun auch in Neunkirchen innehat. Edelhofer steht also beiden Bezirksstellen vor, was auf Personaleinsparungen zurückzuführen ist: „All das soll aber durch natürliche Abgänge passieren und es sollen Synergieeffekte besser genutzt werden“, sagt Edelhofer. Wo er künftig wie oft vor Ort sein will? „Ich werde zwei Tage in Wiener Neustadt und zwei Tage in Neunkirchen arbeiten, der fünfte Tag ist quasi ein Puffer – je nachdem, wo ich mehr gebraucht werde“, verrät er.

Bild in Öffentlichkeit soll verbessert werden

Als Kammersekretär – oder als „Leiter der Bezirksbauernkammer“, wie es nun ganz offiziell heißt – ist Edelhofer in vielen Fragen allererster Ansprechpartner: Neben der gemeinsamen Agrarpolitik seien die Trockenheit aber auch Borkenkäferschäden derzeit großes Thema, sagt Edelhofer. Im Speziellen ist er weiterhin Ansprechpartner für den Pflanzenbau, aber auch für die Bereiche Recht, Steuer und Soziales. Eine große Bedeutung schreibt er der Öffentlichkeitsarbeit gut – ein Bereich, in dem etwa „Die Bäuerinnen“ sehr intensiv tätig sind. „Landwirtschaft und Bevölkerung rücken oftmals recht weit auseinander – das Bewusstsein, was die Landwirtschaft eigentlich macht, ist oft nicht da“, glaubt Edelhofer. Genauso sei er aber natürlich auch immer wieder mit Vorwürfen, etwa vom Verein „VGT“, konfrontiert: „Das muss man sich im Detail anschauen. Aber wenn es tatsächlich Verfehlungen gibt, dann ist das auch nicht schönzureden!“

Insgesamt ist Edelhofer Chef für 15 Mitarbeiter. In seiner Freizeit ist er Jäger, Sportler und Feuerwehrmitglied.

