Immer mehr Interesse an E-Autos im Bezrik Neunkirchen

Seit sechs Jahren ist Andreas Schloffer rein elektrisch unterwegs. Circa 300.000 Kilometer hat der Willendorfer Unternehmer bereits mit seinem Tesla-Auto zurückgelegt – und ist nach wie vor überzeugt davon: „Sowohl die Fahrleistung, der Komfort, das Laden, die Streckenplanung, der Wegfall von Lärm und Vibrationen als auch die Ruhe sind immer noch genauso begeisternd wie am ersten Tag.“

Nicht nur in der Heimat war Schloffer mit dem Tesla-Modell unterwegs – das Auto brachte ihn auch schon nach Südfrankreich, die Schweiz oder Deutschland. „Es gab absolut nie irgendwelche Probleme“, schwärmt er. Anfängliche Zweifel hat der Willendorfer mittlerweile beiseitegelegt: „Wie man 2021 kein reines E-Auto kaufen kann, ist für mich völlig unverständlich.“ Ein Verbrenner komme ihm jedenfalls „nicht mehr ins Haus und auch nicht in die Firma“, meint Schloffer.

Den Trend hin zu E-Autos bestätigt auch die Zahl der Neuzulassungen im Bezirk Neunkirchen. Von insgesamt 150 Neuzulassungen im September 2021 waren 34 Hybridfahrzeuge, die also sowohl elektrisch als auch mit Benzin oder Diesel betrieben werden. „Reine“ E-Autos wurden 23 zugelassen, nur sechs weniger als herkömmliche Dieselfahrzeuge. Spitzenreiter ist aber nach wie vor der „Benziner“ mit 64 Zulassungen im September.

Interesse steigt an, Vorbehalte werden weniger

Das steigende Interesse an E-Autos bestätigt jedenfalls ein Rundruf in einigen Autohäusern der Region. „Anfangs waren die Kunden noch ein wenig skeptisch, aber jetzt kann man schon sagen, dass E-Autos im Trend liegen“, heißt es etwa aus dem Autohaus Hessler mit Standorten in Neunkirchen und Olbersdorf. Zwar gebe es auch Vorbehalte – bei Reichweite und Anschaffungspreis –, trotzdem empfehle man Elektroautos: „Für alle, die sich hauptsächlich im Umkreis von 150 bis 200 Kilometern bewegen, ist ein E-Auto eine gute Option“, betont man.

Einen deutlichen Anstieg beim Verkauf von E-Autos verzeichnet auch das Autohaus Porsche in Wiener Neustadt. Vor allem Firmen würden ihren Fuhrpark umstellen, heißt es. „Da gibt es ganz einfach die steuerlichen Vorteile und deshalb ist ein E-Auto gerade im Unternehmerbereich sehr interessant“, erklärt Michael Hörmann. Rund 70 Prozent der Neuzulassungen von E-Autos würden laut ihm auf Firmen zurückgehen.

Die große Problematik sei jedoch die lange Wartezeit. Derzeit müsse man zwischen einem halben Jahr bis einem ganzen Jahr auf ein neues E-Auto warten. Und das wirkt sich in weiterer Folge auf den Gebrauchtwagenmarkt aus. „Es sieht dramatisch aus, weil es keine Autos gibt. Das Altfahrzeug kommt nicht zurück, weil das neue noch nicht da ist. Der Markt ist komplett leergefegt!“, so Hörmann.

Grundsätzlich positiv steht man den E-Autos auch im Autohaus Zauder in Puchberg gegenüber. „Wenn die Infrastruktur daheim gegeben ist, empfehle ich ein E-Auto schon“, meint Geschäftsführer Erich Zauder. Die anfängliche Abneigung sei mittlerweile gewichen.