Arzt-Suche als Wahlthema im Bezirk Neunkirchen

Wer dieser Tage über die ärztliche Versorgung im Bezirk Neunkirchen spricht, kommt an der Gemeinde Aspangberg-St. Peter nicht vorbei. Bereits seit dem Jahr 2016 sucht die Gemeinde händeringend nach einem Nachfolger für Mediziner Bernhard Koller. Doch trotz etlicher Interessenten und einer „Zwischenlösung“ mit dem Kirchberger Arzt Alois Rieck kam bis dato keine langfristige Lösung zustande. Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP) ist frustriert: „Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht auf den fehlenden Arzt angesprochen werde“, sagte der Ortschef zuletzt im Gespräch mit der NÖN.

„Ärztinnen und Ärzte, die ich kenne, sagen mir, dass sie zu sehr mit Zettelwirtschaft beschäftigt sind, anstatt mit den Menschen.“

NEOS-Bezirksspitzenkandidatin Birgit Ehold

Die NEOS hatten das Thema daher zuletzt auch im Wahlkampf aufgegriffen – sie zeichnen ein düsteres Bild von der ärztlichen Versorgung im Bezirk Neunkirchen. Die sei „noch nie so schlecht wie heute, das darf nicht so bleiben“, meint Bezirksspitzenkandidatin Birgit Ehold. Die Politik müsse Sorge dafür tragen, „dass es sich wieder lohnt, eine Kassenarztstelle am Land anzunehmen“. Konkret fordert Ehold „verbesserte Arbeits- und Rahmenbedingungen“. Ehold: „Ärztinnen und Ärzte, die ich kenne, sagen mir, dass sie zu sehr mit Zettelwirtschaft beschäftigt sind, anstatt mit den Menschen.“

„Hier sind Land und Bund, aber auch die Kassa gefordert, das zu ändern“

Auch die SPÖ hatte das Gesundheitsthema zuletzt mehrmals angesprochen. Bezirksfrontmann Christian Samwald spricht sich gegenüber der NÖN für eine attraktivere Ausbildung für Allgemeinmediziner aus. Abseits dessen plädiert er für ein Überarbeiten der Kassenverträge. „Bei Planstellen geht es oft darum, wer mehr bietet. Hier sind Land und Bund, aber auch die Kassa gefordert, das zu ändern“, sagt Samwald.

ÖVP-Bezirksspitzenkandidat Hermann Hauer verweist auf die „blau-gelbe Gesundheitsoffensive“, auf die sich Land, ÖGK und Ärztekammer verständigt haben – offene Kassenarztstellen sollen vorübergehend durch Vertretungsmediziner besetzt werden. Hauer führt außerdem eine finanzielle Unterstützung des Landes Niederösterreich für die Sanierung vorhandener Ordinationen ins Treffen. „Dieser Ansatz wird für die Gemeinde Aspangberg im nächsten Schritt berücksichtigt“, meint der Landtagsabgeordnete.

„Gerade im Gesundheitswesen gibt es so viele Stellen, die damit befasst sind, Stichwort Föderalismus. Hier gehören die Zuständigkeiten klar und neu geregelt.“

Grünen-Bezirksspitzenkandidaten Johann Gansterer

Eine hundertprozentige Rückerstattung des Kassenarzttarifes bei Wahlärzten in Regionen, in denen eine akute Unterversorgung herrscht – die fordert der freiheitliche Bezirks-Frontmann Jürgen Handler mit Blick auf unbesetzte Stellen. „Viele Kassenarztstellen werden gar nicht mehr ausgeschrieben, weil sie schon so lange unbesetzt sind“, bemängelt Handler. Die Landarztgarantie aus dem Jahr 2018 sei gescheitert, konstatiert er – auch sein SPÖ-Kollege Samwald sieht davon „nur einen Bruchteil erfüllt“, wie er sagt.

Für den Grünen-Bezirksspitzenkandidaten Johann Gansterer gibt es bei der ärztlichen Versorgung „wohl nicht die eine Lösung“, wie er meint: „Gerade im Gesundheitswesen gibt es so viele Stellen, die damit befasst sind, Stichwort Föderalismus. Hier gehören die Zuständigkeiten klar und neu geregelt.“ Gansterer plädiert für „neue, bessere und attraktivere Kassenverträge“ sowie einen flächendeckenden Ausbau von Primärversorgungszentren.

Nachteil für die „Kleinen“

