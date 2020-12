Es wird heuer wohl ein wenig anders, das Weihnachtsfest. Coronabedingt sollen der 24. und 25. Dezember heuer bekanntlich in kleinerem Rahmen gefeiert werden – so werden dies auch bekannte Persönlichkeiten aus dem Bezirk Neunkirchen handhaben, wie ein Rundruf der Neunkirchner NÖN ergibt.

Für Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) ist der Heilige Abend auch in Coronazeiten fast so wie immer: „Ich werde ihn, wenn auch dieses Mal im kleineren Kreis, bei meinem Sohn Thomas und dessen Familie verbringen. Wir lassen uns dort kulinarisch verwöhnen. Vorher besuchen wir noch das Turmblasen des Musikvereins und danach die Mette in der Stadtpfarre!“

Als „Fest, wo alle zusammenkommen“ bezeichnet Puchbergs Künstler Voka die Weihnachtsfeiertage. „Wir feiern wie immer, das sind nicht so viele Leute“, meint er. Auf der Speisekarte wird ein Truthahn stehen – Geschenke haben für Voka keinen hohen Stellenwert: „Das, was ich wirklich will, kauf‘ ich mir selber“, will er vielmehr auf kleine Aufmerksamkeiten setzen. Das Fest werde nicht sehr spektakulär ablaufen – „aber vielleicht ist es gerade auch schön, dass es nicht spektakulär sein muss!“

Retour in ihre Heimat Seebenstein kehrt Kabarettistin Guggi Hofbauer für das Fest. Auf dem Programm stehen ein ausgiebiger Spaziergang sowie selbstgemachtes Essen. „Nachdem wir den Geschenke-Wahnsinn schon vor Jahren abgeschafft haben, gibt es für jeden und jede nur ein Geschenk, das dafür von Herzen kommt. Gerade nach diesem herausfordernden Jahr ist es für mich aber das schönste Geschenk, gesund und munter Zeit miteinander verbringen und uns auf ein hoffentlich leichteres 2021 freuen zu können“, so Hofbauer.

In „ganz kleinem Rahmen“ begeht 2020 Neunkirchens Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz das Fest. „Möglicherweise werde ich auch am 24. Dezember zumindest zeitweise im Büro verbringen, weil wir ja trotz der Feiertage quasi durcharbeiten“, erklärt Grabner-Fritz die besonderen Umstände. Die große Feier zuhause sei „schon vor Wochen“ abgesagt worden: „Unabhängig der gesetzlichen Lage wäre das jetzt einfach unvernünftig.“ Stattdessen werde man (video-)telefonieren und vor allem Kraft für die nächsten Tage und Wochen sammeln, so Grabner-Fritz: „Wir halten das aus, wenn es heuer ein wenig anders als sonst ist!“

Ähnlich geht es auch Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller an: „,The same procedure as every year’ würde ich sagen. Wir feiern wie seit Jahren im engsten Familienkreis und ich freue mich schon auf das Fondue, das wir heuer bekommen, weil es das schon länger nicht gab.“ Leid tut ihm allerdings, dass er heuer auf eine jahrelange Tradition verzichten wird: „Den Besuch der Heiligen Messe werden wir aus Sicherheitsgründen entfallen lassen, das haben meine Frau und ich gemeinsam beschlossen!“

Adi Zeltner, Judotrainer des JC Wimpassing, verbringt die Feiertage bei seiner Tochter in Oberösterreich. „Ich werde Weihnachten bei der Tina in Oberösterreich gemeinsam mit ihrem Freund und deren Kind verbringen. Außerdem haben wir auch zwei Geburtstage zu feiern, da Tina am 23. und der Georg, ihr Freund, am 24. zur Welt kamen. Meine oberste Prämisse ist, einfach Zeit füreinander zu haben.“

Einen ganz anderen Weg hingegen geht Künstlerin Sonja Stickler aus Ternitz. „Ich feiere gar nicht, stelle nicht einmal einen Baum auf.“ Ihr gehe der „Konsumrausch“ nämlich einfach schon „so auf die Nerven“...