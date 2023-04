Nachhaltig Jubiläumsbaum für das Neunkirchner Spital gepflanzt

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

v.l.: Norbert Widermann, Matthias Stangl, Technik Gernot Gutschelhofer, Friedrich Biela, Klaus Seistock und Johann Ungersböck mit dem Jubiläumsbaum. Foto: LKNK

D er 25. April ist seit 1951 der Internationale Tag des Baumes. An diesem Tag werden Bäume gepflanzt und auch Feste gefeiert. Er soll die Bedeutung der Bäume für die Natur und die Gesundheit der Menschen bewusstmachen. So auch am Areal des Neunkirchner Landesklinikums.