Aspang-Markt: Trauer um Leopold Szivos

Nicht nur der Seniorenbund Aspang, auch die Region und – im Speziellen – die Gemeinschaft in der Aspanger Providentia trauern um Leopold Szivos. Der gebürtige Grimmensteiner mit dem bemerkenswerten Lebenslauf ist im 98. Lebensjahr gestorben.

Geboren 1924 in Hütten musste Szivos nach dem Schulbesuch zum Kriegsdienst einrücken, bis 1950 war er in russischer Gefangenschaft. Zurück in Österreich heiratete er 1951. Dieser Ehe entstammen drei Töchter.

40 Jahre lang war Szivos nach dem Krieg schließlich im Lagerhaus Grimmenstein in führender Position tätig. „Er lieferte oft Waren mit dem Fahrrad von Grimmenstein bis nach Wiesfleck aus. Legendär waren seine Zuckerl, die er immer zur Verteilung mit hatte. Er war ein Charmeur der alten Schule“, beschreibt ihn der Obmann des Vereins Providentia, Hans Auerböck, der Szivos auch beim Seniorenbund Aspang begrüßen konnte.

81-jährig heiratete Szivos seine Frau Elisabeth Holzer, ehe sie ins Wohnhaus Providentia zogen und gemeinsam den Senioren beitraten. „Bei einer Faschingsfeier in Edlitz im Frühjahr 2019 habe ich die beiden noch begrüßt. Ein sehr tanzfreudiges Paar“, erinnert sich Auerböck zurück.

Abseits dessen galt Szivos als leidenschaftlicher Schwammerlsucher, begeisterter Briefmarkensammler und als Unterstützer der Freiwilligen Feuerwehr Grimmenstein, der er ab 1949 stets treu geblieben war.

