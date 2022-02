Breitenaus Ex-Vizebürgermeister Mannhalter gestorben

Fünf Jahre lang, davon zwei als Vizebürgermeister, setzte sich Franz Mannhalter für seine Heimatgemeinde im Gemeinderat ein. Am 2. Februar verstarb er im 89. Lebensjahr.

In den Jahren 1975 bis 1978 saß Mannhalter als geschäftsführender Gemeinderat der SPÖ im Ortsparlament, ehe er 1978 für zwei Jahre das Amt des Vizebürgermeisters innehatte. In dieser kurzen Zeit hinterließ Mannhalter seine Spuren im Breitenau. So war er etwa am großen Infrastrukturprogramm beteiligt. Die Gründung des ASKÖ Breitenau sowie die Errichtung der Tennisplätze fielen ebenfalls in seine Periode. „Der Name Franz Mannhalter wird immer eng mit unserer Gemeinde in Verbindung stehen“, so SPÖ-Ortschef Helmut Maier.

