Große Trauer um Bruno Bauer: Der Leiter der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien, der in der Bundeshauptstadt sowie in Kirchberg am Wechsel lebte, verstarb am 1. Dezember im Alter von 57 Jahren. Bauer wirkte auch als Präsident der Vereinigung der Österreichischen Bibliothekarinnen und Bibliothekare.

Zeit seines Lebens war Bauer mit der Marktgemeinde Kirchberg am Wechsel intensiv verbunden: Als Mitglied der Pfadfinder, aber auch im Bereich des Dorferneuerungsvereins oder in sportlichen Belangen. Einen Namen machte sich Bauer auch als Mitglied der Projektgruppe zur Aufarbeitung der Geschichte der jüdischen Bevölkerung in der Buckligen Welt.

Ortschef zeigt sich sehr bestürzt

Die Med-Uni Wien würdigt Bauer als „klugen Kopf, strukturierten Denker, großen Diplomaten und Strategen“, der „stets visionär, innovativ und zukunftsorientiert“ gehandelt habe. Auch die Bibliothekare-Vereinigung trauert um Bauer, der „eine gestaltende und wichtige Person im österreichischen Bibliothekswesen“ gewesen sei, wie es auf dem Internetauftritt des Verbandes heißt. Tief bestürzt zeigt sich auch Kirchbergs Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP): „Wir waren in der Jugendzeit sehr viel beisammen. Er war eine außergewöhnliche, gütige Person, die auch immer stark mit Kirchberg verbunden war. Mit ihm ist ein sehr guter Freund gegangen.“

Die Begräbnisfeier von Bruno Bauer findet übermorgen, Mittwoch in der Pfarrkirche St. Jakob in Kirchberg am Wechsel statt. Zwischen 12 und 14 Uhr besteht die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Die Beisetzung erfolgt anschließend im engsten Familienkreis.

