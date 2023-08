Gloggnitz: Große Trauer um Ex-Kommunalpolitiker Rudi Stangl

Schnell machte am Freitagabend eine traurige Nachricht die Runde im Stadtgebiet: Rudi Stangl verstarb mit 76 Jahren. Er war eine fixe Größe in der Kommunalpolitik.

Der Eisenbahner fand seine politische Heimat in der SPÖ. Für diese zog er von 1983 bis 1985 erstmals in den Gemeinderat ein. Nach einer kurzen „Ruhepause“ war Stangl dann von 11. Dezember 1986 bis 6. Juni 2008 ständig im Gemeinderat und bekleidete viele Funktionen. So war er etwa im Sportausschuss tätig.

Von 1997 bis 2008 bekleidete er die Funktion eines Stadtrates und in diese Zeit fiel auch seine Ära als Parteiobmann der SPÖ, und zwar von 1994 bis eben 2008. Von April 2010 bis Februar 2015 war er dann auch für die Liste „Wir für Gloggnitz“ im Gemeinderat. Für seine politische Arbeit wurde er nicht nur von der Gemeinde geehrt, erst kürzlich wurde Stangl auch mit der „Viktor-Adler-Plakette“, der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie, geehrt.

Betroffen reagieren seine Parteifreunde. „Es ist ein großer menschlicher Verlust, aber auch ein extremer Verlust für uns als SPÖ“, so Parteiobmann Herbert Malik. Auch SPÖ-Vizebürgermeister Erich Santner zeigt sich tief berührt über den Tod: „Er war ein guter Freund und Mitstreiter.“ Ebenfalls erschüttert zeigt sich Bürgermeisterin Irene Gölles: „Sein Engagement und sein unermüdlicher Einsatz für seine politische Gesinnung, aber vor allem für die Stadt, haben mich von Beginn meiner politischen Tätigkeit zutiefst beeindruckt und geprägt. Neben unserer gemeinsamen politischen Arbeit war es aber auch die Freundschaft, die uns verband. Für diese und seine wertvolle Unterstützung auch in schwierigen Zeiten, bin ich Rudi zu aufrichtiger Dankbarkeit verpflichtet“, so Gölles.

Das Begräbnis findet am 1. Septemberum 15 Uhr statt.