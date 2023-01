Gloggnitz trauert um Norbert Karasek

Der gebürtige Reichenauer war in vielen Bereich überaus erfolgreich. Er machte aus der kleinen Spenglerei ein mittelständisches Unternehmen. Der Name Karasek war als Spezialwerkstätte für die Verarbeitung rostfreier Bleche, Behälter, Apparatebau und Schweißwerk weit über die Grenzen Österreichs und Europas hinaus bekannt.

Über viele Jahre lang war das Unternehmen in der Bergwerkstraße beheimatet. Doch Norbert Karasek wusste, dass für eine stetige Expansion Platz notwendig sein muss und war maßgeblich an der Revitalisierung des ehemaligen Stuppacher Industriegebietes beteiligt, wohin das Unternehmen übersiedelte und stetig wuchs.

Aber Norbert Karasek war nicht nur als Unternehmer höchst erfolgreich, auch im österreichischen Rallye-Sport war er eine Größe. Und dann war da noch das Schnapsbrennen. Schon als junger Bursch fand Karasek daran gefallen, es sollte aber Jahrzehnte dauern, bis er sich seinen Jugendtraum verwirklichen konnte.

Zu seinem 70. Geburtstag wurde ihm eine Brennerei geschenkt. Und wer Karasek gut kannte, wusste, dass es damit nicht getan war. „Erfolg war ihm stets wichtig und ihm war großer Ehrgeiz in die Wiege gelegt. Er erachtete diesen Erfolg nie als etwas, das jemandem einfach in den Schoß fällt. Er sah Erfolg und das Erreichen von Zielen als Ergebnis von Zielstrebigkeit, Disziplin und großer Einsatzbereitschaft“, zeigt sich auch Gloggnitz’ Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste "WfG") tief betroffen.

Gemeinsam mit seiner Frau Anna gewannen die Karaseks in den letzten Jahrzehnten alles, was man in Österreich und darüber hinaus in Sachen Edelbrände gewinnen kann. Höhepunkt waren im Jahr 2017 eine Goldmedaille und vier Silbermedaillen bei der „International Wine und Spirit Competition“. „Das Brennen verlangt viel Vorbereitung und Fingerspitzengefühl“ verriet Norbert Karasek damals sein Erfolgsrezept. Einem Erfolgsrezept, dem er bis zuletzt treu geblieben ist.

Das Begräbnis findet am Freitag, dem 13. Jänner, um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche Reichenau statt. Irene Gölles: „Mit Norbert Karasek hat unsere Stadt einen großartigen Menschen verloren, dessen Name untrennbar mit Gloggnitz verbunden war.“

