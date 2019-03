Ihn als wahres Original der Stadt Neunkirchen zu beschreiben, ist wohl keineswegs übertrieben: In der Nacht von Freitag auf Samstag verstarb Neunkirchens langjähriger Stadtpolizeikommandant Fritz Kirchsteiger im 89. Lebensjahr im Krankenhaus Neunkirchen, er litt an starken Lungen- und Herzproblemen.

Bei der Eröffnung der neuen NÖN-Zentrale war er noch dabei: Fritz Kirchsteiger, im Bild mit ÖVP-LAbg. Hermann Hauer. | Johannes Authried



Polizist, Gemeinderat, NÖN-Mitarbeiter

Ursprünglich gelernter Friseur, sattelte Kirchsteiger später beruflich um und war lange Zeit für Gendarmerie und Justiz tätig. Später stieg er sogar zum Kommandanten der Neunkirchner Stadtpolizei auf. Auch politisch engagierte sich Kirchsteiger viele Jahre, etwa als Gemeinderat für die SPÖ. Und eine zweite berufliche Heimat fand Kirchsteiger bei der Neunkirchner NÖN. Viele Jahre belieferte er das Redaktionsteam mit Fotos von verschiedensten Veranstaltungen.

Auch nach seiner aktiven Zeit als NÖN-Mitarbeiter war Fritz Kirchsteiger gern gesehener Gast in der Redaktion, im Bild mit seinen Kollegen Philipp Grabner, Christian Feigl und Hannes Authried (von links). | Brigitte Töfferl



Hauer: "Fritz Kirchsteiger war ein beeindruckender Mensch!"

Fassungslos über Kirchsteigers Ableben zeigt sich Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP), der ihn als „sehr guten Freund“ bezeichnet: „Mich trifft sein Tod sehr hart“, sagt er am Sonntagabend zur NÖN. Ebenso reagiert Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP): „Fritz kenne ich seit meiner Jugendzeit, als ich Praktikant bei einer Baufirma war. Er war eine beeindruckende Persönlichkeit, ein sehr wertvoller Mensch, der sich immer leidenschaftlich engagiert hat. Ich bin wirklich fassungslos über sein Ableben, habe ich ihn schließlich auch immer als Wegbegleiter gesehen.“

Keine Schnapserrunde ohne Fritz Kirchsteiger, im Bild rechts. | NÖN-Archiv



Spenger: "Er war ein gerechter Polizist!"

Auch SPÖ-Bundes- und Stadträtin Andrea Kahofer zeigt sich traurig über Kirchsteigers plötzlichen Tod. „Alle in der Partei beschrieben ihn als angenehmen, freundlichen Menschen, der nie aufdringlich, aber immer höflich war.“ Er sei nicht nur innerhalb der Partei engagiert gewesen, sondern auch beim Pensionistenverband: „Dort war er quasi Pressefotograf“, weiß Kahofer. Als „sehr geselligen Menschen“ beschreibt ihn auch Freund Hans „Naz“ Spenger: „Er war ein guter und gerechter Polizist. Erst letzte Woche habe ich mit ihm geschnapst. Da hat es jeden Dienstag eine Runde gegeben und da war er immer dabei.“

Beim Schnapsen mit Freund, ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer (links). | NÖN-Archiv

Einen persönlichen Nachruf der NÖN-Redaktion lest ihr in der nächsten Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN. Ein Begräbnistermin stand am Sonntagabend noch nicht fest, wird an dieser Stelle aber nachgereicht.