Er war Mann der ersten Stunde – als 1970 der Lions Club Neunkirchen-Schwarzatal aus der Taufe gehoben wurde, war Hubert König eines der Gründungsmitglied. Am Stefanitag ist König verstorben – er wurde 92 Jahre alt.

König kam 1928 zur Welt, absolvierte die Volksschule in Neunkirchen und das Gymnasium in Wiener Neustadt. Nach Kriegsende schloss er 1947 die Mittelschule ab und bestand die Matura mit Auszeichnung. Nach seinem Medizinstudium an der Universität Wien war er 1967 als Arzt für praktische Medizin, Gemeindearzt, Betriebsarzt bei Semperit Wimpassing sowie Schularzt am Bundesgymnasium Neunkirchen tätig. Ab 1977 war er Abteilungsarzt beim Roten Kreuz Neunkirchen. 1983 wurde ihm der Berufstitel Medizinalrat verliehen, 1988 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Im Jahr 2019 wurde König zum „Melvin Jones Fellow“ ernannt, das ist die höchste Auszeichnung, die Lions International an verdiente Clubmitglieder vergibt.

„Der Lions Club Neunkirchen-Schwarzatal verliert mit Hubert König sein vorletztes Gründungsmitglied, das über all die Jahre mit Engagement am Clubleben und an den sozialen und gesellschaftlichen Aktivitäten teilgenommen hat“, heißt es in einer Aussendung des Lions-Clubs.

Das Begräbnis von Hubert König findet am Dienstag, 5. Jänner um 10.30 Uhr in der Aufbahrungshalle Neunkirchen statt.