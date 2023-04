Große Trauer um Semmeringer Floriani Siegfried Sack

Groß ist die Trauer und Erschütterung derzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Kurort Semmering. Ganz plötzlich und unerwartet verstarb Kamerad Siegfried Sack. Er war seit Juli 2013 treues Mitglied der Wehr.

Seine Feuerwehrkarriere begann Siegfried Sack am 15. Jänner 1980 bei die Freiwillige Feuerwehr Steinhaus am Semmering. Er absolvierte mehrere Feuerwehrlehrgänge bis zum Abschluss des Gruppenkommandanten. Auch erwarb er das „Silberne Feuerwehrleistungsabzeichen“. Durch seinen Beruf als Büroangestellter bei den Österreichischen Bundesbahnen engagierte er sich im Verwaltungsdienst und war lange Zeit Schriftführer und somit Teil des Feuerwehrkommandos.

Im Juli 2013 wechselte er zur Freiwilligen Feuerwehr Kurort Semmering. „Siegfried fühlte sich in unserer Mitte sichtlich wohl und war stets mit Begeisterung bei der Sache“, so die Mannschaft. Durch den Besuch von mehreren Lehrgängen und Fortbildungen war er stets bestrebt, sein fachliches Wissen zu erweitern. Im Zuge dessen absolvierte er die Ausbildungsprüfung „Löscheinsatz“ in Bronze und im Jahr 2021 die Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“ in Silber.

„Mit dir, lieber Siegi, verliert die Feuerwehr Kurort Semmering einen verlässlichen und liebenswerten Kameraden und Freund. Wir halten dir stets ein ehrendes Andenken“, trauern Kommando sowie Kameraden der Semmeringer Wehr. Im Juni hätte Siegfried Sack seine Kerstin, mit der er sein privates Glück fand, heiraten wollen.

