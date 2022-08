Kirchberg am Wechsel trauert um Ehrenbürger Lorenz Köck

Werbung

Abseits all seiner Leistungen als Unternehmer gibt es manch‘ private Anekdote, die Lorenz Köck trefflich charakterisiert. Dass er etwa Tag für Tag bestmöglich gekleidet war, sogar am Krankenbett. Dass er bekennender Whiskey-Liebhaber war. Oder dass ihm das „Sudern“ so gar nicht gefiel. Im 92. Lebensjahr ist Kommerzialrat Lorenz Köck zuletzt verstorben, das Begräbnis fand am vergangenen Freitag statt.

Geboren im Jahr 1930 in der Nähe von Bruck an der Mur, wollte Köck einst Tischler werden, bekam allerdings keinen Lehrplatz. Als Ersatz lernte er im Einzelhandel in Anger und verliebte sich dort in Juniorchefin Erna – die er später auch heiratete. Das erste Jahr allein, dann mit seiner Frau, betrieb er das Kaufhaus und Wirtshaus in Oppenberg, ehe dies für das Paar zu klein wurde. 1961 erfolgte der Umzug nach Kirchberg, wo Köck das ehemalige Kaufhaus Burger pachtete. Die Firma wuchs und beschäftigte zu Höchstzeiten über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Abseits des Betriebs vielseitig im Einsatz

Auch abseits seines Unternehmens war Köck engagiert – in der Wirtschaftskammer, als Gemeinderat in Kirchberg sowie als Obmann des Kirchberger Seniorenbundes. „Sein Unternehmergeist, sein Verhandlungsgeschick aber auch seine Großzügigkeit und seine Offenheit gegenüber allen Menschen haben Kirchberg sicherlich nachhaltig geprägt“, erinnert sich Bürgermeister Willibald Fuchs zurück.

Köcks Verdienste würdigte die Gemeinde 2004 – auf Anregung der Kirchberger Vereine – mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft. Das Land Niederösterreich zeichnete Köck mit dem Goldenen Verdienstkreuz aus.

„Er war stets positiv und am Leben interessiert – und hatte bis zu seinem letzten Tag ein gutes, aufbauendes Wort für seine Mitmenschen parat“, sagt seine Familie – und erinnert sich an einen seiner Leitsätze: „Glaub an dich und mach das Beste daraus!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.