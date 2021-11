Neunkirchen trauert um „Helm“

Die Stadt trauert um einen bekannten und verdienten Bürger: Helmut Schauer verstarb am Samstag der Vorwoche im 83. Lebensjahr.

„Helm“, wie er von vielen seiner Freunde genannt wurde, war in der Stadt nicht nur durch seine unternehmerische Tätigkeit, sondern auch für seine spitze Zunge bekannt. Und für seine Meinung, mit der er auch nie hinter dem Berg hielt.

Einst bei Autozampano Felix Woltron in die Welt der Automobilindustrie eingetaucht, machte er sich einige Jahre später selbstständig und führte über Jahrzehnte erfolgreich seinen Autohandel in der Wiener Straße. „Er war ein tüchtiger Unternehmer, weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. Und ein echtes Original“, trauert auch Neunkirchens ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer um „einen Freund“.

Schauer, der Gattin Gabi hinterlässt, liebte vor allem das Leben und die Geselligkeit. Gerne erzählte er von den gemeinsamen Reisen mit seiner Frau oder den Erlebnissen am Golfplatz. In seinen Schnapserrunden, mit denen er sich regelmäßig traf und wo er aufblühte, war er „gefürchtet“: Vor allem wegen seines großen Könnens, aber auch wegen seiner großen Worte. Zuletzt waren diese Auftritte aber immer seltener geworden. Was kein gutes Zeichen war. Auch von Krankheit geschwächt, zog er sich immer mehr aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. „Er wird uns sehr fehlen“, so Herbert Osterbauer. Ein Begräbnistermin stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest und wird nachgereicht.