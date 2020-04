Er lehrte Erik Trauner von der "Mojo Blues-Band" in Jugendjahren das Mundharmonika spielen und für seinen langjährigen Freund Saxophonist Herbert Könighofer war er der Lebensmusikmensch.

Nach langer schwerer Krankheit verstarb der beliebte Musiker Roman Watschinger am 17. April mit 67 Jahren.

„Das Radfahren und die Mundharmonika waren sein Leben“, erzählt Witwe Renate Watschinger.

Er spielte den Blues auf der Mundharmonika wie kein anderer, das er sich selbst beibrachte. Zum Erlernen der Querflöte besuchte Watschinger das Konservatorium. Mit seinen Bands „Blues Spirit“ brachte Watschinger die CD „Live For Friends“ (1997) und mit der Band „Blues’n’Lovers“ die CD „New Time Coming“ (2002) auf den Markt. Eine langjährige musikalische Freundschaft verband ihn auch mit Gitarrero Georg Albert aus Payerbach. Beide tourten Jahre durch die heimische Musikszene und begeisterten das Publikum.

In dieser Zeit schrieb ein Journalist treffend über Watschinger: "Er erdet den weltweiten Blues im Steinfeld, macht ihn zum unverwechselbaren Industrieviertel-Blues, in dem sich so mancher und so manche wiederfinden wird."

Seinen letzten Auftritt hatte Watschinger vor vier Jahren in Köttlach. Danach konnte seine Lunge den Blues nicht mehr mithalten. Die Lungenkrankheit COPD, an der er 15 Jahre laborierte, war schuld daran.