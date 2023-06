Otterthal trauert um Langzeit-Floriani Ernst Scherbichler

„Ich komme aus einer Feuerwehrfamilie“, hatte Ernst Scherbichler, mehr als fünf Jahrzehnte aktiver Floriani, einst anlässlich seiner „Pensionierung“ als Unterabschnittskommandant zur NÖN gesagt. Und die Feuerwehr war zeit seines Lebens auch stets zweite Familie für den Otterthaler. Nun ist der engagierte Langzeit-Funktionär völlig unerwartet gestorben – er wurde 71 Jahre alt.

Den Weg zu „seiner“ Wehr fand Scherbichler schon früh – 1968 trat er den Otterthaler Kameraden bei und machte schnell Karriere. Scherbichler erwarb (als einer der wenigen) das Leistungsabzeichen in Gold, wurde 1980 Stellvertreter des Verwaltungsdienstes und rückte elf Jahre später zum Leiter auf. 1996 erfolgte Scherbichlers Aufstieg zum stellvertretenden Feuerwehrkommandanten, ehe er 2001 Chef des neu gegründeten Unterabschnittes wurde – ein Amt, das er bis 2016 ausüben sollte. „Immer sachlich und fair in allen Diskussionen, darüber hinaus immer loyal, kameradschaftlich und freundschaftlich“, erinnern sich seine Feuerwehrkameraden zurück.

Feuerwehrübungen waren Scherbichler stets ebenso ein Anliegen wie die Feuerwehrjugend – dass einst die Feuerwehrjugend Otterthal aus der Taufe gehoben werden konnte, ist hauptsächlich ihm zuzuschreiben. 20 Jahre lang fungierte Ernst Scherbichler auch als Jugendbetreuer.

Langjähriger Veranstalter des Skibewerbs

Sein „Brennen“ für die Wehr gab er auch in der Familie weiter: Sohn Michael ist seit 2006 Kommandant und beerbte seinen Vater 2016 auch als Unterabschnittschef. Sohn Roland ist aktuell Zugskommandant. Die Enkerln Marlene und Benedikt traten der Florianijugend bei, Benedikt ist heute sogar aktives Mitglied. Scherbichlers Handschrift trägt auch der Skibewerb der FF-Jugend des Abschnittes Gloggnitz, der seit fast zwei Jahrzehnten veranstaltet wird.

Durch sein Wirken habe Scherbichler Feuerwehr und Unterabschnitt „mehr als ein halbes Jahrhundert stark geprägt“, so die Feuerwehr. Das unterstreicht auch Otterthals Bürgermeister Karl Mayerhofer (ÖVP): „Übungen waren ihm ein großes Anliegen und die Zusammenarbeit war immer sehr korrekt und geradlinig.“ Mayerhofer lobt außerdem Scherbichlers Einsatz in der Gemeinde – für welchen er nie großen Dank erwartet habe. „Vor ein paar Jahren hat er die Kapelle im Ort neu gestrichen – ich habe ihn immer gefragt, was er dafür haben möchte, aber er hat nichts verlangt“, so Mayerhofer.

Das Begräbnis von Ernst Scherbichler fand am Dienstag statt.