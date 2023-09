Puchberg trauert um Altpfarrer Josef Spreitzhofer

Die Erzdiözese Wien, im Speziellen aber die Pfarre Puchberg am Schneeberg, trauert um Konsistorialrat Josef Spreitzhofer. Der langjährige Pfarrer in der Schneeberglandgemeinde ist dieser Tage im Pflegezentrum „Mater Salvatoris“ in Pitten gestorben. Spreitzhofer wurde 84 Jahre alt.

Geboren im August 1939, wurde Josef Spreitzhofer am 29. Juni 1964 in Wien zum Priester geweiht. Bis 1971 wirkte er anschließend als Kaplan in Ternitz sowie Kirchberg am Wagram, ehe er zum Pfarrer in Puchberg berufen wurde. 35 Jahre lang wirkte er dort als Seelsorger. „Seine tiefe Liebe zur Gemeinde und sein unermüdlicher Einsatz hinterließen einen bleibenden Eindruck in der Gemeinde“, heißt es dazu seitens der Erzdiözese. Nach seiner Zeit in Puchberg wirkte Spreitzhofer zwischen 2006 und 2011 als Pfarrmoderator in Seebenstein.

Als „Priester der alten Schule“, der jedoch „aufgeschlossen für Neues“ gewesen sei, beschreibt ihn Puchbergs Dechant Wolfgang Berger. „Er scheute sich nicht, Themen anzusprechen oder sich noch hin und wieder an die Uni zu setzen, um für sich interessante Vorlesungen zu besuchen“, erinnert sich Berger an seinen Vorgänger.

In Puchberg habe er etliche Bauprojekte umsetzen können und auch die stetige Sanierung des Elisabethkircherls am Schneeberg geht auf sein Wirken zurück. „Gerade nach seiner Pensionierung in Seebenstein, war er ein sehr beliebter Aushilfspriester, vor allem in der Buckligen Welt und im Raum Scheiblingkirchen und Kirchau“, so Berger. Puchbergs Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) würdigt Spreitzhofer als „umsichtigen, fürsorglichen und beliebten Seelsorger“, dem die Gemeinde „immer ein ehrendes Andenken bewahren“ werde, so der Ortschef.

Das Begräbnis von Altpfarrer Josef Spreitzhofer fand am Wochenende in der Gemeinde Lichtenegg statt.