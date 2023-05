Schrattenbach trauert um Altbürgermeister Josef Kristian

„Wenn ich wo dabei bin, dann auch richtig!“ Mit dieser Devise erklärte Josef Kristian im Jahr 2010 gegenüber der NÖN, nach 16 Jahren nicht erneut als Bürgermeister zur Verfügung zu stehen. Nun ist Schrattenbachs Langzeit-Lokalpolitiker und Ehrenbürger im 84. Lebensjahr verstorben.

Als verlässlich und loyal, fleißig und bescheiden wird Josef Kristian von (politischen) Weggefährten beschrieben. Ursprünglich parteilos, kam er über den Wirtschaftsbund und letzlich durch seinen Vorgänger als Bürgermeister, Eduard Braun, in den Gemeinderat, ehe er 1994 zum ersten Mal zum ÖVP-Ortschef gewählt wurde. 2010 überließ der Tischlermeister seinem bisherigen Stellvertreter Franz Pölzelbauer den Vortritt und dankte ab.

Dieser beschreibt seinen Vorgänger als „schaffenskräftigen Menschen“, der viel für die Gemeine bewegt habe: „Aber nicht nur in seiner Amtszeit als Bürgermeister, sondern auch in seiner Zeit als Gemeinderat war er sehr aktiv“, so Pölzelbauer. Als Beispiele nennt der Bürgermeister den Wohnhaus-Bau, die Errichtung der Bauhofgebäude in Rosental, die Herstellung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen sowie den Bau des Kindergartens.

Außerhalb der Politik galt Kristians Leidenschaft dem Skifahren – so war der Altbürgermeister auch langjähriger Obmann sowie Gründungsmitglied des Skiclubs Grünbach-Schrattenbach. Abseits dessen war Kristian Obmann der Dorfgemeinschaft sowie Ehrenpräsident der Bergknappenkapelle.

Lob für „Galionsfigur“ und „kollegialen Menschen“

ÖVP-Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Hermann Hauer bezeichnet Kristian als „Galionsfigur“, die sich „jahrzehntelang intensiv in der Gemeinde eingebracht“ habe. Das werde auch durch sein Engagement beim örtlichen Seniorenbund untermauert, bei dem er bis zuletzt als stellvertretender Obmann tätig war. „Sepp stand immer mit Rat und Tat zur Seite – aber man musste ihn fragen, er selbst hätte sich nie aufgedrängt“, so Hauer.

2010 wurde Josef Kristian zum Ehrenbürger ernannt, am Foto mit Vizebürgermeister Johann Steurer und Bürgermeister Franz Pölzelbauer (beide ÖVP). Foto: Gemeinde Schrattenbach

Grünbachs Altbürgermeister Franz Holzgethan, dessen Gemeinde seit jeher eng mit Schrattenbach verbunden ist, lobt Kristian als „kollegialen Menschen“, mit dem die Zusammenarbeit „stets sehr gut“ gewesen sei. „Egal, ob das das Thema der Wanderwege oder etwa den Abwasserverband betraf, das Einvernehmen war immer sehr gut“, so Holzgethan, ab 1991 SPÖ-Ortschef.

Das Begräbnis von Josef Kristian fand bereits statt.

