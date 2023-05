Schrattenbach trauert um Ex-Ortschef Eduard Braun

Beinahe drei Jahrzehnte lang war Eduard Braun Bürgermeister – kein Wunder also, dass er mit der Schrattenbacher Bevölkerung stets auf Du und Du war. Das behielt er sich aber auch in der Korrespondenz mit (höheren) Amtskollegen bei: Einen Brief an einen gewissen Helmut Zilk, Wiener Stadtchef zwischen 1984 und 1994, soll Braun einst mit „Servus, lieber Kollege“ eingeleitet haben. Nun ist „Edi“, wie er von allen genannt wurde, im Alter von 92 Jahren gestorben.

Als besonnen und ruhig, als angesehen und humorvoll wird Braun von Weggefährten beschrieben. „Er hat die Geschicke der Gemeinde Schrattenbach in einer denkbar schwierigen Zeit übernommen, konnte jedoch mit viel Engagement die Herausforderungen gut bewältigen“, erinnert sich sein Nach-Nachfolger Franz Pölzelbauer (ÖVP). Eng mit seinem Namen verbunden ist die Eigenständigkeit der kleinen Schneeberglandgemeinde: In den 1970er Jahren verhinderte Braun eine Fusion „seines“ Schrattenbachs.

Schrattenbachs längstdienender Bürgermeister

Ab seinem Amtsantritt im Jahr 1965 – damals hatte er von seinem Vorgänger Johann Triebl übernommen – standen unzählige Projekte auf Brauns Agenda. Unter seiner Leitung wurden Straßen gebaut, das Wasserleitungsnetz erweitert und die Abwasserentsorgung vorangetrieben. „Vieles, was in Schrattenbach heute selbstverständlich ist, wurde von ihm aufgebaut. Er war aber nicht nur für seine Gemeinde da, sondern hat immer wieder die Region im Auge gehabt“, würdigt Franz Pölzelbauer die Leistungen Brauns. Als Braun 1993 den Ortschef-Job an den erst kürzlich verstorbenen Josef Kristian übergab, war er mit 28 Jahren Amtszeit Schrattenbachs längstdienender Bürgermeister überhaupt.

Beruflich war Braun am Finanzamt Neunkirchen beschäftigt, er arbeitete aber auch bei der Raiffeisenbank und – was weniger bekannt ist – im „Konsum“ in Grünbach am Schneeberg. Abseits dessen war Braun langjähriger Ehrenpräsident des Musikvereins Grünbach.

Rudi Gruber und Edi Braun zu dessen 80. Geburtstag. Foto: Gruber

Als „Vorbild“ und „väterlichen Freund“ beschreibt Grünbachs langjähriger ÖVP-Gemeinderat Rudi Gruber den Altortschef: „Seine Herzlichkeit, sein unverwechselbarer Humor und seine Offenheit zeichneten ihn aus. Sein unermüdlicher Einsatz für Schrattenbach und das Schneebergland waren großartig.“ Mit ihm verliere man einen „großen Brückenbauer“.

Würdigende Worte findet auch ÖVP-Bezirksparteiobmann, Landtagsabgeordneter Hermann Hauer: „Edi Braun war schon Bürgermeister, da war ich noch in der Jungen Volkspartei. Er hatte ein unglaubliches Wissen und ein Gespür für die Leute, immer einen Draht zu den Menschen. Edi war zweifelsohne eine große Persönlichkeit, aber auch ein sehr lieber Mensch.“

Braun, Träger des goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland NÖ und Schrattenbacher Ehrenbürger, wird am 2. Juni um 14.30 Uhr in Grünbach zu Grabe getragen.

