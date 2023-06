Ternitz' Ex-Vizebürgermeister Robert Binder ist verstorben

Die Stadtgemeinde Ternitz trauert. Mit Robert Binder - er war langjähriger Vizebürgermeister und kurze Zeit sogar Bürgermeister - hat die Stadt einen großen Sohn verloren. Er starb im 90. Lebensjahr.

Binder begann 1948 eine kaufmännische Lehre im Konsum Ternitz. Hier war er bis zu seinem Wechsel zu Schoeller Bleckmann tätig. Seine politische Karriere begann Binder 1969 als Gemeinderat. Bereits ein Jahr später wurde er zum Vizebürgermeister gewählt. Nach dem Tod von Bürgermeister Karl Holoubek im Jahr 1973 saß Binder, bis zur Gemeindezusammenlegung mit Pottschach, sogar selbst auf dem Bürgermeistersessel. Ab 1974 trat er jedoch wieder einen Schritt zurück und bekleidete abermals das Amt als Vizestadtchef, das er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat im Jahr 1993 ausübte.

Die Stadt selbst habe Binder viel zu verdanken, betont diese in einer ersten Reaktion. So trugen etwa der Bau vieler kommunaler Einrichtungen sowie die Modernisierung der Stadt seine Handschrift. Vollen Einsatz zeigte der ehemalige Vizebürgermeister auch während der Stahlkrise als Angestelltenbetriebsrat. Damals habe er sich Tag und Nacht für die Belegschaft eingesetzt. Zudem erhielt Binder für seine Verdienste zahlreiche Bundes- und Landesauszeichnungen sowie den Goldenen Ehrenring seiner Heimatstadt Ternitz.

„Mit Robert Binder, der am 10. Juli seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte, hat die Stadtgemeinde Ternitz einen Mann verloren, dem sie vieles verdankt. Sein Name wird mit der Geschichte unserer Gemeinde untrennbar verbunden bleiben. Unsere Gedanken sind bei seiner trauernden Familie. Wir, seine Freunde und Wegbegleiter, werden Robert Binder ein immerwährendes ehrendes Angedenken bewahren“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.