Thomasberg: Große Trauer um Georg „Schurl“ Handler

Dass die Musik in seinem Leben eine gewichtige Rolle einnahm, zeigt schon ein kurzer Blick auf Georg Handlers Lebenslauf: Insgesamt 66 Jahre war „Schurl“, wie er in „seiner“ Trachtenkapelle Edlitz-Thomasberg-Grimmenstein gerufen wurde, aktiver Musiker – weshalb ihm 2017 die Ehrenmedaille in Gold mit Zusatzspange zuteil wurde. Nun ist der Olbersdorfer 78-jährig gestorben.

Schon in den Jugendjahren lernte Handler zunächst Geige, später Klarinette. Dass er 1962 der Edlitzer Feuerwehr beitrat, hatte einen speziellen Hintergrund: Weil die Musikkapelle zu dieser Zeit noch über keine eigene Tracht verfügte, traten die Musiker der Wehr bei und konnten so dieselbe Uniform tragen.

Georg Handler beim Musizieren in seinem Element. Foto: privat

1963 erfolgte Handlers Aufstieg in der Kapelle: Zunächst Kassier-Stellvertreter und Kapellmeister-Stellvertreter, übernahm er 1971 das Amt des Kapellmeisters. „Mit seiner Arbeit hat er das musikalische Fundament gelegt, auf das wir bis heute aufbauen“, würdigt Kapellenobmann Peter Höller das Wirken Handlers. Im Jahr 1994 erhielt der Olbersdorfer, der in seinem Heimatort eine Landwirtschaft betrieb, das Ehrenzeichen des NÖ Blasmusikverbandes verliehen, 2011 folgte die Ehrennadel in Gold. Bereits zehn Jahre zuvor übergab er den Dirigentenstab, fortan war er Ehrenkapellmeister. „Seine lockere und immer fröhliche Art war eine Bereicherung bei jeder Ausrückung. Unsere Jugend lag ihm besonders am Herzen und so durfte er oft Taxi für unsere Jungmusikerinnen spielen“, so Obmann Peter Höller.

Auch politisch war Georg Handler aktiv – zwischen 1980 und 2005 fungierte er als ÖVP-Gemeinderat und setzte sich als solcher vor allem für seinen Ortsteil Olbersdorf ein.

Das Begräbnis von Georg Handler fand bereits statt.