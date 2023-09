Trauer um Ex-Gendarmeriekommandant Heinz Schuh

Nach längerer schwerer Krankheit ist Heinz Schuh verstorben. Der 1940 in Ternitz geborene Schuh war über viele Jahre ein fixer Bestandteil des Gendarmeriepostens in Gloggnitz. Bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2000 war er Postenkommandant.

Nach der Schulausbildung entschloss sich Heinz Schuh, der Gendarmerie beizutreten. 1965 erfolgte der Eintritt, 1966 die Angelobung. Nach seiner Station als Kommandant-Stellvertreter am Semmering kam er nach Gloggnitz. Im Jahr 1996 wurde er zum Kontrollinspektor befördert.

Über die Grenzen des Postens hinaus bekannt war Schuh als Ausbildner und als Mitglied der Sondereinsatzgruppe. „Wir trauern um einen langjährigen verdienten Kollegen und Freund“, so Postenkommandant Richard Trittinger. Das Begräbnis von Heinz Schuh findet am 5. Oktober um 14.30 Uhr in der Christkönigskirche statt.