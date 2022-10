Trauer um "große Söhne" der Stadt Ternitz

Mit Hans Karner und Professor Hans Drobetz verlor man in Ternitz innerhalb weniger Tage gleich zwei Persönlichkeiten, deren Herzblut in die Stadtgemeinde floss. Die Trauer ist groß.

Als Direktor der Mittelschule Ternitz startete Hans Drobetz nicht nur erstmals den Versuch einer Realklasse, er war gleichzeitig Wegbereiter für das heutige Gymnasium in Ternitz. In dem Buch „Von der Realklasse zum Bundesoberstufenrealgymnasium“ hielt Drobetz seine Erlebnisse fest.

Johann Drobetz wird am 13. Oktober, 14.30 Uhr, in St. Johann bestattet. Foto: NOEN

„Er war ein guter Freund und mit Leidenschaft Lehrer. Ich habe ihn noch ein paar Tage vor seinem Tod gesehen. Da spielte er noch die Kirchenorgel beim Priesterjubiläum von Mario Böhrer“, erinnert sich SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak. Hans Drobetz – er war Ehrenringträger der Stadtgemeinde sowie Träger der Hans-Czettel-Medaille – wurde 81 Jahre alt.

Ganz plötzlich und unerwartet schloss auch Hans Karner (78) am 4. Oktober für immer seine Augen. Er war in Ternitz nicht nur durch seinen Rauchfangkehrer-Betrieb sehr bekannt, in den letzten Jahren war er trotz seines Alters auch im Internet sehr aktiv. Auf der Socialmedia-Plattform Facebook rief er die Gruppe „Museumsstraße Ternitz“ ins Leben.

Hans Karner wird am 13. Oktober, 15 Uhr, in Ternitz bestattet. Foto: Foto zVg, JA

„Das war seine Leidenschaft“, erinnern sich seine Söhne Christian und Hans junior. Er sammelte und kaufte über 1.600 Aufnahmen aus Ternitz und Umgebung und wollte diese dann auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. „Die Geschichte der Stadt lag ihm wirklich am Herzen“, trauert auch Stadtchef Rupert Dworak „um eine große Persönlichkeit“, wie er sagt.

