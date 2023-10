Nachruf Trauer um Neunkirchens große Historikerin Gertrud Buttlar-Elberberg

Gertrud Buttlar-Elberberg bei der Enthüllung eines Gedenksteins für die Opfer der Luftangriffe der Allierten im Luftschutzstollen beim Krankenhaus in Neunkirchen. Foto: Stadtgemeinde Neunkirchen

D ie Stadtgemeinde Neunkirchen trauert um Historikerin Gertrud Anna Buttlar-Elberberg. Wie Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) am Rande der Gemeinderatssitzung am Montagabend mitteilte, ist Ehrenringträgerin Buttlar-Elberberg am Sonntag 89-jährig verstorben.