Große Trauer in der Musikwelt der Stadtgemeinde, aber auch darüber hinaus. Mit 94 Jahren ist der ehemalige Leiter des Stadtchores, Ferdinand Langer, verstorben. Er hinterlässt zwei Kinder.

„Er war das Herz und die Seele des Ternitzer Stadtchores. Durch sein Engagement erreichte der Chor bei den vielen Auslandsreisen Popularität und Ansehen“, trauert auch SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak um den Musiker. 30 Konzertreisen unternahm Langer mit dem Stadtchor – und das in der großen weiten Welt. So standen die Sänger aus Ternitz bereits in Südafrika, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Norwegen und Griechenland auf der Bühne. „Ein Höhepunkt war sicher, dass der Stadtchor beim Papst im Petersdom in Rom singen durfte“, erinnert sich Dworak.

„Wir verlieren mit Ferdinand Langer einen großartigen Musiker und Chorleiter!“

Rupert Dworak, SPÖ-Bürgermeister

Doch nicht nur beim Stadtchor konnte Ferdinand Langer viel umsetzen. Auch als Musikpädagoge begeisterte er in der damaligen Hauptschule Ternitz junge Generationen für die Musik. 1993 wurde ihm dann sogar, aufgrund seiner großen Verdienste um die Musik und die Stadt Ternitz, der Goldene Ehrenring der Stadt verliehen. „Wir verlieren mit Ferdinand Langer einen großartigen Musiker und Chorleiter, aber vor allem einen aufrichtigen Freund“, so Dworak.

Die derzeitige Obfrau des Stadtchores, Kordula Womser, erinnert sich daran, dass Langer auch neben dem Chor noch sehr umtriebig war: „Er hat auch jahrelang Chorseminare in St. Martin abgehalten.“

Das Begräbnis von Ferdinand Langer findet am Mittwoch, 11. März um 13 Uhr in der Pfarrkirche St. Valentin statt.