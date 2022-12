Willendorf trauert um Altbürgermeister Ferdinand Hofer

Vollbild

FB

Ferdinand Hofer in seiner Zeit als Bürgermeister. Bei der Restaurierung des Mühlrads in der Gemeinde 1980. Ferdinand Hofer und sein Nach-Nachfolger Hannes Bauer beim von Hofer erbauten Wasserrad. Ferdinand Hofer als Festobmann des legendären Römergrubenfestes. Am Ende seiner Amtszeit versprach Hofer seinen Nachbarbürgermeistern ein Abschiedsessen auf seiner Jagdhütte – ein Versprechen, das er (nach entsprechender Erinnerung) mit 23 Jahren Verspätung einlöste. Am Foto: Hannes Bauer, Michael Knabl, Josef Kristian, Franz Pölzelbauer, Hans Schauer, Franz Holzgethan, Rudolf Hasun, Eduard Braun, Franz Aigelsreither, Enkel Lorenz und Sohn Josef Hofer mit Altbürgermeister Ferdinand Hofer im Jahr 2016.

1 /5