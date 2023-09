Wimpassing: Ex-Kommandant Josef Handler verstorben

Mit Josef Handler haben die Wimpassinger Floriani ein langjähriges und vor allem treues Mitglied verloren. Bereits im Jahr 1966 trat er der Wehr im Alter von 18 Jahren bei. „Durch seine verlässliche und besonnene Art war Sepp ein wertvolles und bereicherndes Mitglied der Einsatzmannschaft“, heißt es in einem Statement der Wimpassinger Feuerwehr.

Nicht nur sein feuerwehrfachliches Wissen zeichnete ihn aus, auch das Fachwissen in Bezug auf den Fuhrpark, der sich im Laufe der Jahre immer wieder veränderte, war ein sehr großes. „Als gelernter Spengler und jahrelanger Lkw-Fahrer für die Firma Maierhofer besaß er natürlich ein reiches technisches Wissen, um viele Reparaturen selbst vornehmen zu können“, schätzten die Kameraden sein umfangreiches Können.

Feuerwehr-Oldtimer selbst umgebaut

Genau dieses Können stellte er dann beim Umbau des legendären Feuerwehr-Oldtimers, eines Steyr 480, unter Beweis. In Zusammenarbeit mit Josef Hölbling und vielen weiteren helfenden Händen hat Handler das Fahrzeug in vier Jahren umgebaut und restauriert. Bis heute nimmt „Oldie“, wie das Fahrzeug liebevoll genannt wird, an Ausfahrten und Oldtimertreffen teil.

Von 1997 bis 2006 war Josef Handler Feuerwehrkommandant. In dieser Zeit habe er die „richtige Mischung aus Strenge und Freundschaft“ gefunden, erinnern sich seine Kameraden zurück. Gleichzeitig wurde er auch als Repräsentant der FF Wimpassing sehr geschätzt. Weiterbildung war Handler ebenfalls ein großes Anliegen. So nahm er immer wieder an Aus- und Weiterbildungen teil, um sein Fachwissen auf den neuesten Stand zu bringen.

Als Reservist Wissen eingebracht

Dass ihm die Feuerwehr viel bedeutete, zeigte Josef Handler auch als Reservist der aktiven Mannschaft. Dieser stand er immer mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten zur Seite. So war er nach wie vor Teil zahlreicher Gremien und beispielsweise bei Neuanschaffungen für den Fuhrpark nicht wegzudenken.

„Mit Josef Handler verliert die FF Wimpassing ein verlässliches und kameradschaftliches Mitglied, das in vielen Beziehungen sicher weit über die Grenzen der Feuerwehr hinaus ein großes Vorbild war“, heißt es seitens der FF Wimpassing.

Die Beisetzung von Josef Handler findet am Mittwoch, 20. September, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Valentin statt. Nach Zelebrierung des Requiems wird er im Familiengrab bestattet.