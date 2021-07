Umtriebig und fleißig, in vielen Belangen engagiert und gerne unter Leuten: So haben viele Zöberner den einstigen Vizebürgermeister und Ehrenbürger Willi Brandstätter in Erinnerung. Vor wenigen Wochen ist Brandstätter, der Onkel des amtierenden ÖVP-Bürgermeisters Alfred Brandstätter, im 92. Lebensjahr verstorben.

Ehrenbürger Willi Brandstätter verstarb im 92. Lebensjahr. Usercontent, Herbert Brandstätter/zVg

Insgesamt 35 Jahre lang – von 1960 bis 1995 – war Brandstätter Mitglied des Gemeinderates, davon wirkte er sogar ein Vierteljahrhundert als Vizebürgermeister. Unzählige Projekte fielen in seine Amtszeit – etwa der Neubau der Schule oder die Errichtung des Sportplatzes. „Er hat sich auch für die Wohnbauförderung und damit für die Häuslbauer eingesetzt“, erinnert sich Ortschef Brandstätter zurück. Abseits der Politik – Brandstätter fungierte auch als ÖVP-Ortsparteiobmann, ÖAAB-Chef sowie Vorsitzender des Seniorenbundes – war er im Vereinswesen engagiert: Er trug maßgeblich zur Gründung des Sportclubs Zöbern bei und war zwischen 1973 und 1981 auch Obmann des Musikvereines.

Als „väterlichen Freund“ bezeichnet Altbürgermeister Johann Nagl den Zöberner: Als er einst als Gemeindebediensteter angestellt wurde, hatte er sein Vorstellungsgespräch bei Brandstätter: „Er hat in der Nachbarschaft gewohnt, wir haben uns immer wieder gesehen und ich habe ihn stets sehr geschätzt“, so Nagl. 1999 wurde Brandstätter zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde ernannt – bis zuletzt war er gern gesehener Gast auf Veranstaltungen oder Festen im Ort, auch im hohen Alter. Zweifelsohne verliert Zöbern mit ihm einen ganz Großen.

Zur Person:

Engagement in der Politik: Zwischen 1960 und 1995 war Willi Brandstätter Mitglied des Zöberner Gemeinderates, 25 Jahre lang fungierte er als Vizebürgermeister seines Heimatortes. Er war nicht nur Gemeindeparteiobmann der ÖVP, sondern zwischen 1965 und 1990 auch Obmann des ÖAAB Zöbern. Zwischen 1990 und 1998 war er als Chef des örtlichen Seniorenbundes tätig. Bei Letzterem war er auch maßgeblich an der Gründung beteiligt.