Neunkirchen: Brücke bald wieder befahrbar

Werbung

Punktlandung. So könnte man die Fertigstellung der neu errichten Brücke in der Wiener Straße, die direkt in die Innenstadt führt, bezeichnen. „Wir liegen voll in der Zeit. Am Montag wurde der Asphalt aufgebracht. Jetzt fehlt nur noch die Montage der Geländer und dann können wir sie für den Verkehr freigeben“, freuen sich ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer und Baudirektor Christian Humhal.

Ein Tragwerk wog alleine 20 Tonnen. Foto: Stadtgemeinde/Kohn

Damit konnte der vorgegebene Zeitplan ziemlich genau eingehalten werden. „Den genauen Tag können wir wegen der Geländererrichtung noch nicht sagen, aber spätestens mit Ende August ist die Brücke wieder befahrbar“, so Osterbauer. Er bedankt sich für Geduld und das Einhalten der Umleitungen bei den Verkehrsteilnehmern: „Entgegen einiger Prognosen aus der Opposition hat das alles super funktioniert und mir ist keine einzige Beschwerde zu Ohren gekommen.“

Begonnen wurde mit der Neuerrichtung der im Tragwerk völlig verrosteten Brücke Anfang Juli. „Sie wurde dann abgetragen, die Widerlager wurden aufgebaut und die sechs Fertigteiltragwerke, von denen eines 20 Tonnen wog, mit einem Kran der Firma Mensik eingehoben. Danach wurden noch die Einbauten gemacht und angepasst, abgedichtet und alles auf ein Niveau gebracht“, beschreibt Baudirektor Humhal das Projekt im Schnelldurchlauf.

Durchgeführt wurde der Neubau von der Wasserbauabteilung des Landes. Die Kosten werden mit rund 220.000 Euro beziffert.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.