Dieser Tage dürften die Täter erneut zugeschlagen haben. Dieses Mal verlagerten sie allerdings ihr Tatgebiet von der Blätterstraßensiedlung ins Mühlfeld.

Passiert ist die Tat in der Komzakgasse in der Nacht von 19. auf 20. Dezember, bemerkt wurde der Diebstahl des vor einem Haus geparkten grau silbernen Wagen der Marke Audi SQ 5 vom Besitzer in den frühen Morgenstunden. „Spuren konnten keine sichergestellt, Hinweise aus der Bevölkerung können direkt an uns gemacht werden“, so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumülle