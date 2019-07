Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag in Gloggnitz ab: Gegen 1.30 Uhr wurde eine Wohnungsbesitzerin in Heufeld durch das Bellen ihres Hundes geweckt. Als sie nachsah, bemerkte sie, dass ihre Wohnung sowie der Gangbereich stark verraucht waren. Die Wohnung ein Stockwerk darunter stand zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh in Vollbrand, wie die Plattform "Einsatzdoku" berichtete. Unverzüglich wählte die Frau den Notruf und setzte die Rettungskette in Gang. Was folgte war ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehren Gloggnitz Stadt, Gloggnitz Eichberg und Schlöglmühl schlugen diesen aus zwei Fenstern im zweiten Stock bereits meterhohe Flammen entgegen.

"Während der Wohnungsbesitzer der Brandwohnung zu diesem Zeitpunkt bereits im Freien war, war eine Frau von der Wohnung darüber in ihren Räumlichkeiten eingeschlossen, da der Fluchtweg bereits stark verraucht war", berichtete die Einsatzdoku. Der Disponenten der Bezirksalarmzentrale beruhigte die Frau per telefonischem Kontakt bis zu ihrer Rettung durch einen Atemschutztrupp.

Aufgrund der extremen Hitze breitete sich das Feuer mittlerweile auf die Dachkonstruktion aus. Um eine Ausbreitung auf den gesamten Dachstuhl zu verhindern, setzten die Florianis eine Drehleiter ein.

Um einen Innenangriff in der Brandwohnung überhaut erst durchführen zu können, mussten die Wehren den Raum von außen aufgrund der enormen Hitze zunächst kühlen. Währenddessen durchsuchten Atemschutztrupps der Feuerwehren sämtliche Wohnungen des Mehrparteienhauses auf weitere Personen. Hierfür mussten auch mehrere Türen gewaltsam geöffnet werden. Nachdem die Brandwohnung soweit herunter gekühlt wurde, konnte unter schweren Atemschutz der Innenangriff gestartet werden. Um den Atemschutztrupps eine bessere Sicht zu ermöglichen, wurde zudem Druckbelüftet.



Nach rund 2 Stunden konnte vom Einsatzleiter Brandrat Thomas Rauch Brand Aus gegeben werden. In weiterer Folge wurden laufend Nachkontrollen mittels Wärmebildkamera durchgeführt, um ein neuerliches Aufflackern sofort zu bemerken. Der Besitzer der Brandwohnung sowie die Frau der darüber befindlichen Wohnung wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. 6 weitere Mieter mussten in Notquartieren untergebracht werden, da aufgrund der starken Rauchentwicklung die Wohnungen vorerst unbewohnbar sind. Die Brandursache sowie der entstandene Schaden sind unbekannt und werden von der Polizei ermittelt.



Insgesamt standen 6 Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen und rund 50 Mitgliedern im Einsatz. Weiters das Rote Kreuz mit einem NEF, BEL und zwei RTWs sowie die Polizei. Der Einsatz konnte gegen 7 Uhr abgeschlossen werden.