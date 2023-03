Frau in Ternitz überfallen, Täter gesucht

Die Frau war am 17. März gegen 4.30 Uhr zu Fuß in Pottschach in Richtung Bahnhof Pottschach unterwegs. Auf einem Radweg zwischen der Wimpassinger Straße und der Carl-Ferdinand-Rüger-Siedlung näherte sich ein bislang unbekannter Täter von hinten und packte das Opfer an den Schultern. Nach einem kurzen Gerangel konnte sich die Frau losreißen und flüchten. Dabei entriss der Täter ihren Rucksack. In weiterer Folge nahm er einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Brieftasche der Frau und ließ den Rucksack samt der Geldbörse am Tatort zurück. Die Frau blieb bei dem Überfall unverletzt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, stärkere Statur/dick, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Jogginghose, sprach einheimischen Dialekt, auffällig waren die kleinen/zugeschwollenen Augen.

Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Ternitz, Telefonnummer 059133-3361, gemacht werden.

