Verein auf Schiene: Edlitzer Nahversorger soll wieder aufsperren

Die Zeichen stehen gut für die Sicherung der Nahversorgung in Edlitz: Nachdem Martin Freiler seinen „Nah & Frisch“-Markt nach mehr als zehn Jahren zugesperrt hatte, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen, rief die Gemeinde zu einem Informationsabend auf. Conclusio der abendlichen Diskussionsveranstaltung im Gasthaus „Grüner Baum“: die Gründung eines Vereines, der den bestehenden Markt im Ort übernehmen soll.

Inzwischen hat sich bereits ein Gründungsvorstand gefunden, freut sich Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP): „Der Entwurf der Satzungen wurde bereits an die Bezirksbehörde geschickt und mittlerweile auch genehmigt.“ Er hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs: „Wir peilen Anfang September an“, so Schuh. Nächster Schritt sei die Gründungsversammlung, bei der der Vorstand gewählt werden muss.

Für die Funktion des Obmannes konnte jedenfalls ein bekanntes Gesicht in der Region gefunden werden: Landwirt und Kapellmeister Franz Hlavka soll im Rahmen der Gründungsversammlung zum Vereinsvorstand bestellt werden. „Ich bin ein Thomasberger und mangels eigenem Ortskern ist der Nahversorger in Edlitz für viele von uns ganz wesentlich. Das Geschäft ist eine Notwendigkeit für uns“, so Hlavka über seine Beweggründe. Seine Selbstständigkeit lasse sich gut mit der Tätigkeit vereinbaren, das Tagesgeschäft im Markt selbst sollen dann aber ohnehin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen: „Für die Spitze gibt es auch schon eine designierte leitende Angestellte.“

Franz Hlavka steht als Obmann zur Verfügung. Foto: Philipp Grabner

Finanzieren soll sich der Marktbetrieb, wie bereits berichtet, über ein Bürgerbeteiligungskonzept: Bürgerinnen und Bürger können „Finanzierungs-Bausteine“ erwerben und erhalten im Gegenzug Einkaufsgutscheine für den Markt. „In dieser Angelegenheit schauen wir uns gerade die rechtlichen Rahmenbedingungen an“, so der designierte Vereinsobmann.

Die Gründungsversammlung des Vereins soll Anfang August über die Bühne gehen.