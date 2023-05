Suche negativ: Edlitzer Nahversorger steht vor dem Aus

Wenn Martin Freiler morgen, Donnerstag, seinen „Nah und frisch“-Markt zum allerletzten Mal aufsperrt, dürfte es mit der Nahversorgung in der Gemeinde (vorerst) zu Ende sein. Trotz intensiver Bewerbung und vieler Gespräche konnte bis dato kein Nachfolger für den Markt im Zentrum Edlitz‘ gefunden werden. Der Shop schließt also die Pforten.

Freiler, der sich beruflich verändert, ist naturgemäß enttäuscht und berichtet auch von einer potenziellen Interessentin. „Die Gemeinde ist ihr da allerdings nicht so weit entgegengekommen wie erhofft. Ich verstehe die Enttäuschung, denn da geht es um Wertschätzung.“ Dass der Standort rentabel sei, hätten die vergangenen elf Jahre gezeigt: „Aber wenn jemand neu anfängt und die Gemeinde unterstützt nicht entsprechend, dann funktioniert das nicht“, sagt Freiler.

Gemeinde will unterstützen, Vereinsbildung ist möglich

Das Aus des Geschäfts schmerzt auch Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP), der erst 2017 den Wegfall der Raiba-Filiale hinnehmen musste. „Das ist für viele in der Bevölkerung natürlich eine Katastrophe“, sagt er. Dass die Gemeinde potenziellen Betreibern nicht genug entgegenkomme, stellt er in Abrede. Im Gegenteil: Mit insgesamt 4.000 Euro in vier Jahren würde man den Betreiber oder die Betreiberin sehr wohl fördern, „für mehr sind uns als Sanierungsgemeinde aber die Hände gebunden“, argumentiert der Ortschef mit der finanziellen Situation. Im Übrigen verlange die Gemeinde auch keine Pacht für die Parkplätze vor dem Geschäftslokal, „das war übrigens schon bisher so“, erklärt Schuh.

Für Noch-Betreiber Freiler ist die Gründung eines Vereins denkbar, der den Laden künftig „schupft“ – ein Modell, das etliche Jahre auch in Hochegg (Marktgemeinde Grimmenstein) gelebt wurde. Manfred Schuh kann dem etwas abgewinnen: „Wenn sich jemand findet, ist das grundsätzlich vorstellbar.“ Keine Option ist für ihn eine Übernahme durch die Gemeinde – das habe man schon einmal beim früheren Fleischgeschäft probiert, allerdings ohne Erfolg, ergänzt er.

Noch bis morgen, Donnerstag, läuft im „Nah und frisch“-Markt ein großer Abverkauf, zu einem späteren Zeitpunkt will Martin Freiler noch Abverkaufstage veranstalten, „allerdings ohne frische Waren“.

Ob der baldige Ex-Kaufmann noch große Hoffnung hat, dass der Nahversorger auch nach seinem Abschied weiter existiert? „Einen Verein könnte ich mir gut vorstellen. Klar ist aber auch: Wenn das Geschäft einmal wirklich zu ist, dann ist es tatsächlich vorbei.“

