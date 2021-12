Neues Schmankerl-Angebot in Breitenau

Von Fleisch über Milchprodukte bis hin zu Zwiebeln, Kartoffeln oder Knoblauch – der neue Schmankerl-Container der Gemeinde Breitenau lässt nur wenige Wünsche offen. Die Idee dazu wurde bereits vor einigen Jahren geboren, umgesetzt wurde sie nun aber auf Anregung des in der Nachbargemeinde beheimateten Unternehmens Haselbacher.

Am Sonntag schnell Milch holen oder spontan zum Grillen einladen? Der neue Schmankerl-Container, der direkt an der Hauptstraße beim Steinfeldzentrum beheimatet ist, macht das seit kurzem möglich. „Die Produkte sind eigentlich alle bio und aus der direkten Umgebung“, freut sich SPÖ-Vizebürgermeister Robert Kwas, als er der NÖN das Projekt vorstellt. Beteiligt daran sind die Peischinger Firmen Haselbacher und Pruggmayer sowie das Unternehmen Schlögl, das in Breitenau beheimatet ist.

Bis dato ist das Feedback rund um das neue Projekt in Breitenau gut. „Wir hoffen jetzt, dass es auch dauerhaft angenommen wird“, so Kwas. Insgesamt hat die Gemeinde für den Schmankerl-Container 12.000 Euro in die Hand genommen.