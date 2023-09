Nach Vereinsgründung: „Nah & Frisch“ in Edlitz wiedereröffnet

Die Marktgemeinde Edlitz hat wieder einen Nahversorger: Nachdem Kaufmann Martin Freiler sein Geschäft im Ortszentrum noch vor dem Sommer geschlossen und sich anschließend ein Verein zur Fortführung gebildet hatte, nahm der Nahversorger in der Vorwoche erstmals wieder den Betrieb auf. Ein Umstand, der am Dienstagabend mit einem Festakt am Parkplatz vor dem Geschäft gefeiert wurde.

Die Wiedereröffnung sei höchst notwendig gewesen, meinte Franz Hlavka, der die Funktion des Vereinsobmannes übernommen hat. „Wir haben deutlich mitbekommen, was passiert, wenn der Nahversorger fehlt!“ Sein Dank gelte allen, die an der Wiedereröffnung beteiligt waren - den Vereinsmitgliedern, den Gemeinden, allen helfenden Händen und nicht zuletzt den beiden Mitarbeiterinnen Eva Triller und Sonja Weninger. Letztere hat die Funktion der Geschäftsleiterin übernommen - ihr gelte ein spezieller Dank, so Hlavka: „Ohne Sonja hätten wir dieses Projekt nicht in dieser Zeit auf die Beine gestellt!“

Vereinsobmann Franz Hlavka mit Geschäftsleiterin Sonja Weninger und Mitarbeiterin Eva Triller. Foto: Philipp Grabner

Eine Wiedereröffnung in „wirtschaftlich so schwierigen Zeiten“ sei „nicht selbstverständlich“, meinte anschließend Ronald Tanczos von der Firma Kastner, dem Partnerunternehmen der „Nah & Frisch“-Märkte. „Es bedarf einiger Komponenten, damit so etwas gelingt.“ Große Konzerne hätten oftmals kein Interesse an Geschäften in kleinen Gemeinden, „was dazu führt, dass die Ortschaften aussterben“. Wichtig sei nun, dass die Bevölkerung das Angebot auch nutze: „Bleiben Sie hier stehen und kaufen Sie hier ein. Jeder Einkauf unterstützt das Geschäft“, so sein Appell.

Edlitz' Bürgermeister Manfred Schuh, der nach der Schließung des Marktes gemeinsam mit seinem Thomasberger Amtskollegen Engelbert Ringhofer (beide ÖVP) zu einem Bürgerabend eingeladen hatte, sprach von einer „zweimonatigen Durststrecke“. Die fehlende Nahversorgung treffe vor allem ältere, nicht mobile Menschen - aber auch Arbeitskräfte auf Baustellen, so Schuh: „Da wurde zuletzt sicherlich mehrmals täglich versucht, sich eine Jause und ein Getränk zu holen“, mutmaßte er mit Blick auf die leeren Geschäftsräumlichkeiten. Dass Franz Hlavka als Obmann Verantwortung übernommen habe, sei „nicht selbstverständlich“, lobte Schuh.

Geöffnet ist der „Nah & Frisch“-Markt, der ab sofort „Unser G'schäft im Edlitztal“ heißt, von Montag bis Freitag zwischen 6.30 und 12.30 Uhr, dienstags und freitags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr. Am Samstag ist zwischen 7 und 12 Uhr offen. Die Startfinanzierung erfolgt über den Verkauf von Gutscheinen.