Narren haben in Neunkirchen das Sagen

Am Freitag, 11. November, hatte sich um 17.11 Uhr eine illustre Menschenmenge vor dem Neunkirchner Rathaus versammelt, um dem traditionellen Narrenwecken beizuwohnen. Entgegen der weitverbreiteten Meinung beginnt an jenem Tag nicht der Fasching, sondern es werden eben die Narren nur geweckt, damit sie in der kommenden stillen Zeit alle notwendigen Arbeiten für den Fasching erledige können, wie der Präsident der Faschingsgilde Michael Tanzler ausführte.

Im Zuge dieses Narrenweckens ist bereits Tradition, dass die Faschingsnarren einen (symbolischen) Schlüssel der Stadt überreicht bekommen, welchen sie allerdings am Faschingdienstag wieder zurückgeben müssen, worauf ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer in seinen Grußworten großen Wert legte.

Während des Narrenweckens konnte Gildenpräsident Tanzler das neue Faschingsprinzenpaar Katharina III. (Divoky) und Tobias I. (Bock) vorstellen, wobei mit Tobias Bock erstmals ein Burgenländer Neunkirchner Faschingsprinz wurde, ein Umstand, der insbesondere bei SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer sehr positiv aufgenommen wurde, da sie ja selbst burgenländische Wurzeln hat.

Im Zuge des Narrenweckens konnte Michael Tanzler auch das Programm der Faschingsgilde für die Faschingszeit vorstellen: So werden die beliebten Faschingssitzungen erstmals im Festsaal der Mittelschulen stattfinden, weiters ist ein Gschnas in der Bezirkshauptstadt geplant und als Höhepunkt und Abschluss der närrischen Zeit findet am Faschingdienstag wieder der traditionelle Umzug statt.

