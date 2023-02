Bezirk Neunkirchen: Umzüge locken mit Masken und Spektakel

Endlich! Da wird es kein Halten mehr geben, wenn am kommenden Dienstag, dem 21. Februar, nach langjähriger Pause wieder der traditionelle Faschingsumzug durch die Straßen der Bezirkshauptstadt fährt. Gestartet wird ab 14 Uhr beim Wifi, wo sich die Wägen und Gruppen treffen und dann gemeinsam unter dem Gejohle von hunderten Zusehern Richtung Innenstadt ziehen und am Hauptplatz Station machen. Faschingsgildenpräsident Michael Tanzler zeigt sich mit den Vorbereitungen mehr als zufrieden und rechnet mit „15 bis 20 teilnehmenden Gruppen“.

Gespannt darf man etwa schon auf die schrillen Einfälle der beiden Katastralgemeinden Peisching und Mollram sein, die sich immer wieder ein packendes Duell mit ihren geschmückten Wägen um die Vorherrschaft im Fasching liefern. Aber auch Firmen wie die Sparkasse oder Bürger bereichern mit ihren Outfits stets das bunte Treiben.

In Gloggnitz ist es der große Umzug, der eine lange Tradition hat, am Rosenmontag. Organisiert wird dieser vom Stadtmarketingverein. Firmen, Vereine, die verschiedensten Organisationen wie die Gemeinde, die Schule aber auch Private nehmen daran teil. Wägen werden geschmückt und Traktoren zu eindrucksvollen Fahrzeugen aufgeputzt. Aber auch zu Fuß sind die Gruppen ab 15 Uhr von der Franz-Dittelbach-Straße zum Hauptplatz unterwegs. Mit „Glog-Au“ gibt es sogar einen eigenen Faschingsgruß in der Stadt. Angeführt von den Klängen der Stadtkapelle setzt sich der Tross dann in Bewegung, macht aber auch immer wieder Halt. Was Stadtmarketingobmann Ferdinand Griessner besonders freut, ist, wenn auch die Besucher maskiert kommen. Am Hauptplatz angelangt, hält das Prinzenpaar Julia und Matthias dann seine Rede.

Wer glaubt, dass dann alles vorbei ist, irrt: In den Lokalen der Stadt wird weiter gefeiert...

Groß ist die Freude auch schon auf den Faschingsumzug in den Gemeinden Warth und Scheiblingkirchen . Los geht es am 19. Februar um 13.33 mit dem Faschingstreiben am Hauptplatz in Warth. Um 14 Uhr startet dann der Umzug entlang der B54, der die Teilnehmer bis zum Sportplatz nach Scheiblingkirchen führt. Neben den vielen Vereinen der beiden Gemeinden sind dieses Jahr auch der Musikverein Warth-Scheiblingkirchen-Bromberg sowie die Trachtenkapelle Haßbach-Penk-Altendorf mit am Start. Die Vorbereitungen der beiden ÖVP-Ortschefs Michaela Walla (Warth) und Johann Lindner (Scheiblingkirchen-Thernberg) für ihr alljährlich abgestimmtes Kostüm laufen bereits auf Hochtouren. „Man darf gespannt sein“, lässt sich Walla nicht in die Karten blicken.

Unter dem Motto „ Puchberg dreht durch“ wird am 18. Februar in die Schneeberglandgemeinde geladen. Los geht es um 13.45 Uhr beim großen Parkplatz. Danach dreht man eine Runde durch den Ort, ehe man zum Ausklang im Park übergeht.

Ordentlich gefeiert wird am Faschingdienstag auch in der Gemeinde Zöbern . Um 13.30 Uhr beginnt das Faschingstreiben mit neuen Attraktionen. Anschließend erwartet die Besucher eine Bühnenshow.

