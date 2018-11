Die Narrenzeit hat in Neunkirchen bereits einen Tag früher begonnen - nämlich am Vorabend des 11. Novembers, der traditionellerweise den Beginn der Faschingszeit markiert. So versammelte sich die Faschingsgilde rund um Michael Tanzler vor dem Rathaus, um den Gemeindeschlüssel von Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) entgegenzunehmen- konkret das Prinzenpaar, bestehend aus Jasmin I. und Philipp I.

Bei der Schlüsselübergabe neben dem Stadtchef gesehen: Grüne-Vizebürgermeister Martin Fasan, SPÖ-Bundes- und Stadträtin Andrea Kahofer, ÖVP-Stadtrat Peter Teix und einige mehr.

Mehr dazu auch in der kommenden NÖN-Printausgabe, auch als E-Paper!