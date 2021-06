Sie ist Mutter zweier Söhne und kreativ durch und durch. Nastasja Yasmin Kampichler, als Künstlerin Nakaya genannt, erzählte der NÖN, wie sie zur Kunst kam und welche Zukunftspläne sie hat.

Bereits als Kind zeichnete, sang und tanzte die junge Mutter gerne und viel. „Mir hat das große Freude bereitet. Meine Mama hat viel mit uns gezeichnet, mein Papa war sehr musikalisch und hat häufig für mich und meine Geschwister mit der Gitarre gespielt. Und wir alle haben viel miteinander gesungen“, erinnert sich die Ternitzerin an ihre Kindheit zurück.

Dann kam allerdings eine Zeit, in der Nastasja Kampichler den Bezug zur Kunst verlor. Einerseits verlor sie durch den Zeichen- und Musikunterricht die Freude daran. „Andererseits hatte ich in meiner Kindheit und Jugend einige schmerzvolle und traurige Erlebnisse, wodurch ich teils mich selbst und auch meinen musikalischen sowie künstlerischen Ausdruck verloren habe“, erzählt sie. Ganz sei der Bezug zur Kunst aber nie verschwunden, er begleitete sie stets, „aber eher im Hintergrund“.

Nach einem Tief kommt bekanntlich aber auch wieder ein Hoch. So auch bei Nastasja Kampichler. „Ein ganz neuer und tiefer Zugang zu Kunst und Musik kam dann nach dem Aufarbeiten meiner inneren Probleme sowie mit meinen Kindern wieder auf“, so die Künstlerin. Damals widmete sie sich besonders dem Zeichnen, begann mit Acrylmalerei sowie Brandmalerei. Hinzu kamen dann auch noch Glasgravuren sowie Mosaike. Mit ihrer Schwester gestaltete sie dann sogar noch ein Kinderbuch. „Da war einiges dabei, das ich zuvor noch nie gemacht hatte“, muss sie schmunzeln.

Nach der Trennung vom Vater ihrer Kinder widmete sich die Ternitzerin wieder mehr der Musik. Sie begann Gitarre zu spielen, weil sie singen wollte. „Seitdem liebe ich meine Gitarre, weil sie mir durch viele dunkle Stunden half.“ Und so kam sie Stück für Stück zu ihren ersten Erfolgen. Im Herbst 2019 schrieb sie ihren ersten eigenen Song. Vor rund einem Jahr begann sie dann die Zusammenarbeit mit Michi Graf von „Soundwelle“. Vier von acht eigenen Singles sowie einige Produktionen mit „Soundwelle“ wurden bereits veröffentlicht.

Doch damit nicht genug. Denn kein geringerer als Ewald Pfleger von „Opus“ wurde auf den Song „Love You“ aufmerksam und wollte diesen mit der Gitarre begleiten. „Die Zusammenarbeit war sehr unkompliziert, angenehm und erfolgte quasi per E-Mail und Telefon. Ich habe mit Michi Graf in seinem Homestudio aufgenommen, Ewald arbeitete in seinem Studio“, so Nakaya.

Zukunftspläne hat die Ternitzerin, was ihre musikalische Karriere betrifft, noch keine wirklich konkreten. „Ich hätte gerne ein Album mit 16 Songs, ob sich das so ergibt, wird sich zeigen.“ Sie wolle sich generell überraschen lassen, wo sie Musik und Kunst hinführen. Nakayas Lieder sind übrigens auf allen gängigen Streamingplattformen sowie auf dem Youtube-Channel „Naranayjana“ zu finden. Informationen zu ihrer Kunst gibt es zudem unter www.nakaya.at