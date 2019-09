Es war eine Premiere, die da im Aspanger Volksheim über die Bühne ging. Erstmals diskutierten dort – auf Initiative von Verena Luef – regionale Vertreter von ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und Grünen anlässlich der Nationalratswahl am Sonntag. Das Interesse war groß: An die 50 Personen waren gekommen, um sich über politische Themen auszutauschen und Fragen an die Politiker zu richten.

Am Podium vertreten: ÖVP-Vizebürgermeister Thomas Ernst aus Edlitz, SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender aus Grünbach am Schneeberg, FPÖ-Gemeinderat Christian Rasner, Grüne-Gemeinderätin Clara Schweighofer und NEOS-Spitzenkandidat im Wahlkreis Thomas Tauchner.

Der Start der Debatte fiel mit dem Thema Klimaschutz, eines der dominierenden Themen dieses Wahlkampfs. Dass die Grünen in einer Phase wie dieser nicht im Nationalrat gewesen seien, habe man auch stark gemerkt, meinte Gemeinderätin Clara Schweighofer, Bezirksspitzenkandidatin der Grünen: „Es wurden schlimme Maßnahmen umgesetzt“, kritisierte Schweighofer etwa die von Ex-FPÖ-Minister Norbert Hofer geforderten „Tempo 140“ auf den Autobahnen. Neben einer ökosozialen Umsteuerung appellierte Schweighofer auch für das Ausrufen des Klimanotstandes: „Jedes Gesetzt, jede Initiative muss einem Klimacheck unterzogen werden.“

Viel weniger dramatisch beurteilte FPÖ-Gemeinderat Christian Rasner, der für FPÖ-Wahlkreisfrontmann Michael Schnedlitz eingesprungen war, die Lage. Der Aussage seines Parteichefs Norbert Hofer, der im ORF-Radio gemeint hatte, es gebe Hysterie in der Klimadebatte, pflichtete er bei: „Aber wir sollten uns schon auch fragen, ob es notwendig ist, Äpfel aus Südafrika zu importieren. Das muss nicht sein, wenn wir doch gerade in der Steiermark die Apfelernte haben!“



Parteien mit unterschiedlichen Konzepten

Mit unterschiedlichen Konzepten warteten die Vertreter von SPÖ und NEOS auf. Während SPÖ-Kandidat Peter Steinwender die Klimaerwärmung „mit anderen Maßnahmen als einer Co2-Steuer“ verringern will, sprach sich NEOS-Vertreter Thomas Tauchner für eine ebensolche aus: „Allerdings eingebettet in eine Steuerreform. Umweltverschmutzung muss einen Preis haben“, so Tauchner. Peter Steinwender (SPÖ) ergänzte, dass in dieser und in anderen Fragen von jeder Partei grundsätzlich vernünftige Vorschläge kommen würden: „Gemeinsam müssen wir die besten Lösungen finden“, appellierte er für ein „Miteinander“.

Auf die Frage, ob es in der Klimaschutzdebatte denn gänzlich ohne Verbote gehen würde, meinte Thomas Ernst (ÖVP): „Ja, das glaube ich schon!“ Wenn es richtige Anreize gebe, könne das durchaus funktionieren. Und ohnehin werde in Niederösterreich schon vieles richtig gemacht: „Wir sind Vorreiter bei der E-Mobilität, haben im Land viele E-Car-Sharing-Modelle und seit 2015 stammen 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien!“



Pflege: "Aufwertung des Jobs" gefordert

Großes Thema war auch die Pflege. Während SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender lobte, dass es in Österreich „ein gutes, geregeltes System“ gebe, kritisierte FPÖ-Gemeinderat Christian Rasner, dass man einen massiven Mangel an Pflegekräften habe. Peter Steinwender meinte, es sei Aufgabe des Staates, bestmögliche Pflege für alle zu garantieren: „Und das Geld nehmen wir dort her, wo zu viel ist. Denn jeder ältere Mensch hat das Anrecht auf Pflege, nicht nur die, die es sich leisten können.“

Langfristig seien etwa auch das Modell eines „Mehr-Generationen-Haushalts“ sowie verkürzte Arbeitszeiten eine Möglichkeit. Einigkeit herrschte zwischen NEOS und FPÖ, dass Pflegekräfte besser ausgebildet werden müssten. „Es braucht eine Aufwertung für diesen Beruf, viele wollen das gar nicht machen“, so FPÖ-Gemeinderat Rasner.

Und während ÖVP-Vizebürgermeister Thomas Ernst die Einführung einer Pflegeversicherung forderte, plädierte Grüne-Gemeinderätin Clara Schweighofer für zweckgebundene Vermögens- und Erbschaftssteuern – ähnlich wie die SPÖ – um die Herausforderung zu stemmen. „Pflege ist etwas, das staatlich finanziert gehört und für alle leistbar sein muss, nicht nur für die, die lange und gut verdient haben“, so Schweighofer. Und auch sie meinte, die Arbeitsbedingungen müssten massiv verbessert werden.

Kritik an "12-Stunden-Tag" und Frage zur Übergangsregierung

Anschließend hatte dann das Publikum Möglichkeit, Fragen zu stellen – und die wurde auch entsprechend genutzt. Kritik kam etwa an der Einführung des sogenannten „12-Stunden-Tages“ und der „60 Stunden-Woche“ – Vorwürfe, mit denen vor allem die ehemaligen Regierungsparteien konfrontiert wurden.

Themen waren aber auch die Arbeit der aktuellen Übergangsregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein sowie die Frage, ob der Wald für Radfahrer geöffnet werden sollte oder nicht.

Für guten Zweck gespendet

Nach über zweieinhalb Stunden klang der Abend dann im gemütlichen Rahmen aus – und es konnte sogar noch für einen guten Zweck gespendet werden: 265 Euro wurden aus den Einnahmen insgesamt an das Caritas-Projekt „Ein Funken Wärme“ übergeben. Ein Projekt, welches Personen in Not unterstützt, die im Winter die Heizkosten nicht alleine stemmen können.