5.555 Vorzugsstimmen hätte SPÖ-Bezirksspitzenkandidatin Sylvia Kögler als Zweitgereihte hinter Petra Vorderwinkler im Wahlkreis für ein Nationalratsmandat benötigt. Dass dies auch vor offizieller Endauszählung nahezu ein Ding der Unmöglichkeit werden wird, war ihr schon am Wahlabend nicht nur aufgrund des schlechten Abschneidens ihrer Partei bewusst: „Ich kann mich an keinen Kandidaten in der Vergangenheit bei uns erinnern, der diese Anzahl erreicht hat“, so Grafenbachs Bürgermeisterin zur NÖN.

Wenig Verständnis hat sie nach wie vor über ihre Reihung sowohl im Wahlkreis, als auch auf der Landesliste, wo sie den 22. Platz belegt: „Ich bin sehr enttäuscht, dass mir eine unerfahrene Kandidatin vorgereiht wurde, weil ich die letzten 30 Jahre für die Sozialdemokratie gearbeitet und auch Erfolge gebracht habe“, kritisiert sie die Erstreihung von Petra Vorderwinkler aus dem Nachbarbezirk an.

Immerhin habe sie bei der letzten Nationalratswahl in Niederösterreich die zweitmeisten Vorzugsstimmen gehabt. „Und dann wird mir jemand vorgezogen, der, als ich schon das Bürgermeisteramt ausübte, noch nicht einmal bei der Partei war.“ Den Kopf will sie aber dennoch nicht in den Sand stecken: „Ich bin und bleibe eine Rote! Jetzt gilt meine volle Konzentration bereits den Gemeinderatswahlen.“

Schützenhilfe bekommt sie von Bezirksparteiobmann Rupert Dworak: „Eine Reihung ist immer eine Enttäuschung!“ Zumal zu Redaktionsschluss Sonntagnacht auch das Wahlkreismandat für die SPÖ noch nicht als gesichert galt: „Das wäre dann die absolute Katastrophe!“

Dass auch von der Bezirks-ÖVP niemand den Einzug ins Parlament schaffte, war im Lager der Schwarzen von Anfang an klar: „Weil es bei uns keinen Machtkampf gab, sondern im Vorfeld klar entschieden wurde, dass der Wahlkreis von Christian Stocker angeführt wird“, betrachtet ÖVP-Bezirksparteiobmann Hermann Hauer die Situation nüchtern. Ergebe sich – etwa durch personelle Veränderungen – aber die Chance, ein Mandat zu besetzen, werde man diese natürlich nützen: „Das ist klar“, so Hauer.

Bei der Bezirks-FPÖ hatte man sich berechtigterweise keine Hoffnungen auf ein Mandat im Parlament gemacht. LAbg. Jürgen Handler kandidierte nur an der aussichtslosen dritten Stelle.

Somit ist aktuell Hans Hechtl der letzte Parlamentarier, den der Bezirk Neunkirchen stellte. Allerdings endete Hechtls Nationalratstätigkeit für die SPÖ mit den Neuwahlen im Jahr 2017.

