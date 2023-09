Großes Festwochenende: Partnergemeinden feiern 35-jähriges Jubiläum

Los geht es am 22. September mit der offiziellen Begrüßung der italienischen Gäste um 14 Uhr beim Gemeindezentrum. Im Anschluss wird ihnen das Gemeindegebiet präsentiert. Tags darauf, am 23. September, wird ab 20 Uhr am Florianiplatz in Loipersbach unter dem Motto „Ein Fest mit Freunden“ (ganz in Tracht) gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Den Abschluss bildet der Sonntag, 24. September. Um 10.30 Uhr findet eine Heilige Messe in der Pfarrkirche Neunkirchen, begleitet von der Singgemeinschaft Natschbach-Loipersbach, statt. Anschließend gibt es eine Bewirtung im Pfarrhof. Die Verabschiedung der italienischen Gäste erfolgt gegen 14.30 Uhr bei der Waldkapelle in Natschbach-Loipersbach.