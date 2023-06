14 Rehkitze per Drohne vor Mähtod gerettet

Groß ist die Freude derzeit bei FPÖ-Gemeinderat Christian Rasner. Auf seine Initiative hin kaufte die Gemeinde Natschbach-Loipersbach eine Drohne mit Wärmebildkamera an. Diese kann nicht nur von der Feuerwehr für Übungen oder Menschenrettungen eingesetzt werden, auch Rehkitze sollen so aus der Luft ausgeforscht und vor dem Mähtod bewahrt werden.

In Zusammenarbeit mit den Jägern der drei Gemeindereviere Natschbach, Loipersbach und Lindgrund flog man in den letzten Wochen rund 50 Hektar Wiesen und Äcker ab. Und tatsächlich wurde man fündig. Insgesamt 14 Rehe wurden mit der Wärmebildkamera in den hohen Wiesen aufgespürt und in Sicherheit gebracht.

„Hier gilt mein Dank unserem Bauhofleiter Reinhard Fink, der in seiner Freizeit gegen ein kleines Entgelt, das von den Jägern vergütet wurde, mit der Drohne nach den Kitzen gesucht hat“, freut sich Rasner über die ersten erfolgreichen Flüge.