Die Europawahl findet am 26. Mai statt. In Österreich werden 19 der 705 Mandate des großen Europaparlaments vergeben, aufgrund des EU-Austritts Großbritanniens, eines mehr als noch im Jahr 2014.

Niederösterreich ist Vorbild, Großbritannien mahnendes Beispiel für Entwicklungen in der Gemeinschaft. Einer, der sich ganz der großen Europäischen Gemeinschaft widmet und sich bereits großes Wissen über die EU aneignen konnte, ist der EU-Gemeinderat Michael Stellwag aus Natschbach-Loipersbach.

Er wird für den Bezirk Neunkirchen und ganz Niederösterreich um Stimmen für die Union und den Einzug als Vertreter des Landes werben. Dabei legt er seinen Schwerpunkt auf die Stärkung der Regionen und Deregulierung in der EU. Stellwag: „Wir müssen natürlich auch kritisch sein, denn in den letzten Jahren wurden auch Fehler gemacht. Man kümmert sich viel zu oft um kleine Dinge, um ständige Regulierungen von diesem und jenem sowie um verschiedenste Verbote, anstatt Lösungen aufzuzeigen. Gut gemeint ist eben oft das Gegenteil von gut gemacht.“

Zudem ist sich Michael Stellwag jun. total sicher, „Europa fängt bei uns an. In den unzähligen Gemeinden, den neun Ländern und den Staaten in Mitteleuropa. Es liegt an uns allen, die Regionen weiterhin zu stärken und sie nicht untergehen zu lassen.“