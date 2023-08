NÖ Glasfasernetz: Schnelleres Internet für 1.100 Haushalte

Immer mehr Menschen sind auf das Internet angewiesen, sei es beruflich oder privat. Das hat auch die Schwarzatalgemeinde erkannt. Diese hat sich nun die Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) mit ins Boot geholt, um den Glasfaserausbau so schnell als möglich voranzutreiben. Vor wenigen Tagen beging man den Spatenstich.

„Ich gratuliere den Bürgerinnen und Bürgern von Natschbach-Loipersbach und ihrem Bürgermeister ganz herzlich zu diesem Meilenstein. Schnelle und stabile Glasfaser-Internetverbindungen sind die Basis, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu stärken, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und damit die Attraktivität des heimischen Wirtschafts- und Lebensstandorts für junge Menschen zu steigern“, weiß ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer.

Derselben Meinung ist auch Natschbachs ÖVP-Bürgermeister Günther Stellwag, der ebenfalls merkt, dass der digitale Wandel schon lange kein Zukunftsthema mehr ist: „Umso mehr freut es mich, dass wir schon bald von ultraschnellem Internet profitieren und so für wirtschaftliche und private Chancengleichheit in unserer schönen Heimat sorgen. Die Entscheidung für Glasfaser war goldrichtig. Ich danke allen, die so tatkräftig an diesem Großprojekt mitgewirkt haben.“

Um die 1.100 Haushalte der Schwarzatalgemeinde mit dem NÖ Glasfasernetz verbinden zu können, greift das Land tief in die Tasche: 2,4 Millionen Euro werden allein in Natschbach-Loipersbach investiert. Zudem müssen rund 31 Kilometer an Trassen gegraben werden. Die Bauarbeiten werden vom Generalunternehmer Strabag AG durchgeführt. Die Fertigstellung des Großprojektes ist für Februar/März 2024 geplant.