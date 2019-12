Der jüngste ist Lucas Gersthofer mit 19 und der älteste Toni Pinkl mit 69 Jahren: Eine bunte Mischung aus Jugend und Erfahrung präsentierte die Orts-ÖVP mit ihrer Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl.

„Unsere Wohlfühlgemeinde erfolgreich weitergestalten“ lautet das Motto der 38 Personen umfassenden Gruppe, die von Bürgermeister Günther Stellwag und Vizebürgermeister Ewald Blochberger angeführt wird.

Die Vorstellung der Kandidaten wurde von Hannes Punkl moderiert. Alle an wählbarer Stelle gereihten Kandidaten wurden interviewt und trugen ihre Vorstellungen, wie sie das Mandat auszuüben gedenken, vor. Den Höhepunkt des Abends bildete dann der Vortrag von Ortschef Stellwag. Der Spitzenkandidat brachte einen ausführlichen mit Video illustrierten Tätigkeitsbericht: „Fast alle der bei der letzten Gemeinderatswahl abgegebenen Wahlversprechen konnten eingelöst werden“, freute er sich.

Weiters brachte er eine Vorschau über die in der nächsten Periode geplanten Vorhaben wie den Neubau eines zweigruppigen Kindergartens in Natschbach. Auch die ersten Wohnungen in der Gartenstadt können bald bezogen werden. „Damit hat die ÖVP auch eines ihrer wichtigsten Vorhaben, nämlich Wohnraum für unsere Jugend zu schaffen, eingelöst.“ Weiters solle es möglich sein, ab dem nächsten Jahr an zehn Orten in der Gemeinde kostenloses WLAN anzubieten.

Die weiteren Plätze: 3. Andreas Pinkl, 4. Rudolf Weiser, 5. Mona Scherz, 6. Hannes Glanz, 7. Gottfried Ringhofer, 8. Angelika Reichl, 9. Stefan Breineder, 10. Adelinde Blochberger, 11. Michael Stellwag. Die ÖVP hält elf von 19 Mandaten.

Der Einzug in den Gemeinderat erfolgt nach Reihung.