Unter keinem guten Stern steht derzeit das Verhältnis zwischen der Volkspartei - diese hält die absolute Mehrheit - und der Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ in Natschbach-Loipersbach. Wie es dazu kam?

Auslöser der Diskussion war ein Tagesordnungspunkt, der vergangenen Donnerstag im Rahmen der Gemeinderatssitzung behandelt werden sollte. Konkret ging es um die neue Sportanlage. Mit diesem Beschluss wollte man das Bauprojekt endgültig fixieren. Ein Vorhaben, das aber nicht aufging - noch bevor das Thema überhaupt behandelt werden konnte, verließen die Vertreter von SPÖ und FPÖ den Saal.

Der Gemeinderat war somit nicht mehr beschlussfähig - Bürgermeister Günther Stellwag (ÖVP), der in der Sitzung wie gewohnt als Vorsitzender fungierte, brach die Zusammenkunft daraufhin ab.

ÖVP: „Ist Arbeitsverweigerung!“

Für die Volkspartei ein Schritt, der alles andere als nachvollziehbar war: „Das Verlassen der Sitzung durch gewählte Mandatare ist Arbeitsverweigerung“, schreibt die ÖVP in einem Flugzettel, der nur einen Tag nach der Sitzung an die Haushalte der Gemeinde erging. Die Ideen rund um das Projekt seien immer wieder im Gemeinderat besprochen und diskutiert worden.

„Trotz Eingehen auf die Wünsche und Anliegen der FPÖ und SPÖ wurde die konkrete Umsetzung in der Gemeinderatssitzung am 25. März 2021 allein von der ÖVP-Fraktion beschlossen“, heißt es weiter. Zudem habe es in der Vorstandssitzung, der auch Vertreter von FPÖ und SPÖ beiwohnen, keine Anmerkungen zur Sportanlage gegeben. „Für uns ist ein solches Vorgehen neu und unverständlich, vor allem aber respektlos gegenüber der Gemeindebevölkerung“, so die ÖVP in der Aussendung.

Kosten als Grund für Auszug

Ein ganz anderes Bild der Situation zeichnen naturgemäß die beiden Oppositionsparteien. Als Arbeitsverweigerung sehen Christian Rasner (FPÖ) und Markus Artner (SPÖ) ihren Schritt nicht, denn „bei Punkt 3 und nur für Punkt 3“ habe man den Saal verlassen. „Die restlichen Punkte hätten wie gewohnt abgehalten werden können. Bürgermeister Günther Stellwag (ÖVP, Anm.) hat aber die Sitzung abgebrochen“, schreiben die Vertreter der beiden Fraktionen in einem gemeinsamen Statement, das ebenfalls als Flugzettel, kurz nach jenem der ÖVP, an alle Haushalte ging.

SPÖ und FPÖ begründen ihren Auszug aus dem Gemeinderat unter anderem mit den „völlig überzogenen Kosten“ rund um das Sportplatz-Projekt, die laut Opposition bei 400.000 Euro liegen würden. „Wir sind jederzeit für zusätzliche Sportangebote, aber zwei statt einem Paddelcourt zu errichten, geplante Tribünen, eine Designer-Parkanlage“, könne man nicht verantworten. Genau deshalb habe man mit dem Auszug die Notbremse gezogen.

Mehr zur Causa Sportplatz sowie Reaktionen aller drei Parteien und Hintergründe in der nächsten Printausgabe der Neunkirchner NÖN sowie im E-Paper!